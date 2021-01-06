Спливли документи про каральні операції КДБ в Україні через Різдво (фото)

Різдвяний вертеп дисидентів у Львові 1972 року (фото з кримінальної справи Стефанії Шабатури / avr.org.ua)

Напередодні Різдва Служба безпеки України розсекретила архівні документи про репресії, які влаштовувала радянська влада стосовно української інтелігенції через новорічно-різдвяні вертепи та колядування.

Як розповіли 6 січня на Facebook-сторінці СБУ, одна з таких каральних операцій почалася на початку 1972 року.

У таємних повідомленнях керівництву КДБ вона фігурувала, як операція "Блок".

В прес-центрі спецслужби опублікували фото, на якому показаний святковий вертеп в одній з львівських квартир. У той вечір разом з колядниками зібралися Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, Марія й Ганна Садовські та інші українські митці

Українські дисиденти на святковому вертепі на Різдво в 1972 році у Львові (фото: avr.org.ua)

Вони ходили вітати друзів, серед яких було чимало видатних українців.

"А вже 13 січня 1972 року КГБ звітувало секретарю ЦК Компартії України Шелесту про офіційний початок операції. Почалися обшуки та затримання в Києві та Львові", - йдеться у публікації.

Серед заарештованих у справі "Блок" були Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, онук Івана Франка Зіновій, Іван Світличний та інші.

Архівні документи КДБ про репресії проти українських дисидентів через різдвяні свята (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Репресії продовжувалися і пізніше.

Так, на початку 1974 року народження на ім'я нового секретаря ЦК КПУ Щербицького було направлено таємний донос про підготовку "окремими націоналістично налаштованими особами новорічних колядок".

"Радянська влада застосувала вже відточені методи тиску - прослуховування телефонних розмов, стеження, посилені загони міліції та "дружинників" у місцях появи колядників. Однак попри це багато людей все одно зберігали вірність традиціям", - розповіли в СБУ.

Фото і матеріали цієї справи були зібрані в Державному архіві й доступні за цим посиланням.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися документи про знущання росіян над поляками в УРСР.

Раніше повідомлялося, що СБУ розсекретила архіви КДБ про катастрофу на ЧАЕС, і так з'ясувалося, що в Чорнобилі було кілька прихованих аварій.