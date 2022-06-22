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Як використовують картопляну шкірку: лайфхаки досвідчених господинь

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Середа 22 червня 2022 20:22
Як використовують картопляну шкірку: лайфхаки досвідчених господинь Колаж РБК-Україна: як можна використовувати шкірку після чищення картоплі
Автор: Володимир Костирін

При чищенні картоплі зазвичай лушпиння і шкірку від овоча відразу відправляють у відро для сміття, а даремно. Насправді харчові відходи від цього популярного овоча можуть послужити відмінним засобом для усунення жирних плям та іншого бруду на самих різних поверхнях, і досвідчені господині активно застосовують такі методи.

Про це передає "Prosto Way".

Як правильно використовувати зняте з картоплі лушпиння

  • Для чищення кухонних меблів

Під час приготування на кухні нерідко розлітається жир, видалити який можна за допомогою засобів для чищення з магазину, або ж використовуючи картопляну лущу.

Для цього достатньо просто обробити такою шкіркою поверхню, а потім протерти чистою губкою. Жирні сліди розчиняться дуже швидко.

  • Для усунення жирних плям на одязі

Якщо на ваш гардероб теж посаджені плями від жиру, видалити їх можна за допомогою картопляної шкірки.

Її потрібно прикласти до плями хвилин на 15, а після - відправити одяг у прання.

  • Чистка вази зсередини

Предмети декору з вузькою шийкою почистити - справжня проблема, але і тут можна досягти хорошого результату, застосувавши відходи від харчових продуктів і воду.

Для цього слід в миску покласти подрібнену яєчну шкаралупу, порізану картопляну шкірку, змішати їх, і додати гарячу воду. Засіб потім просто вливається в вазу. Потім ємність потрібно потрясти певний час.

Раніше ми розповідали, які домашні відходи можна віднести на свій город, щоб отримати відмінне добриво для ґрунту.

А також писали, які є прості та ефективні способи очистити плями трави з одягу.

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