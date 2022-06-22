Як використовують картопляну шкірку: лайфхаки досвідчених господинь
При чищенні картоплі зазвичай лушпиння і шкірку від овоча відразу відправляють у відро для сміття, а даремно. Насправді харчові відходи від цього популярного овоча можуть послужити відмінним засобом для усунення жирних плям та іншого бруду на самих різних поверхнях, і досвідчені господині активно застосовують такі методи.
Про це передає "Prosto Way".
Як правильно використовувати зняте з картоплі лушпиння
- Для чищення кухонних меблів
Під час приготування на кухні нерідко розлітається жир, видалити який можна за допомогою засобів для чищення з магазину, або ж використовуючи картопляну лущу.
Для цього достатньо просто обробити такою шкіркою поверхню, а потім протерти чистою губкою. Жирні сліди розчиняться дуже швидко.
- Для усунення жирних плям на одязі
Якщо на ваш гардероб теж посаджені плями від жиру, видалити їх можна за допомогою картопляної шкірки.
Її потрібно прикласти до плями хвилин на 15, а після - відправити одяг у прання.
- Чистка вази зсередини
Предмети декору з вузькою шийкою почистити - справжня проблема, але і тут можна досягти хорошого результату, застосувавши відходи від харчових продуктів і воду.
Для цього слід в миску покласти подрібнену яєчну шкаралупу, порізану картопляну шкірку, змішати їх, і додати гарячу воду. Засіб потім просто вливається в вазу. Потім ємність потрібно потрясти певний час.
Раніше ми розповідали, які домашні відходи можна віднести на свій город, щоб отримати відмінне добриво для ґрунту.
А також писали, які є прості та ефективні способи очистити плями трави з одягу.