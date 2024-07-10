"Испанский стыд": Наталка Денисенко ответила на хейт пользователей из-за ее позиции о войне

Денисенко решила выразить понимание тем, кто неверно интерпретировал ее слова, и четко очертить свою позицию.

"Каждый переживает горе по-разному: из-за агрессии, из-за помощи, некоторые проживают из-за слез, а кто-то пытается погрузиться в работу. Мой выбор - не пропускать ненависть в свою жизнь!", - пояснила Наталка.

Актриса подчеркнула, что никогда не поддерживала и не будет поддерживать действия России и что ее муж с первых дней полномасштабного вторжения служит в ВСУ, борясь за победу Украины.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Она добавила, что ее слова очертили как пропаганду, вырвав из контекста. Актриса призвала журналистов к ответственности и отметила, что они не просили ее прокомментировать ситуацию.

"Ситуация, в которой слова полностью перекручиваются ради хайпа, точно не делают наши украинские СМИ лучше тех, кто так неустанно продвигает ИПСО. Честно, чувствую испанский стыд за журналистов, которые даже не попросили мой комментарий", - сказала актриса

Инфлюенсерка подчеркивает, что ошибки совершают все, но важно их признавать и сохранять человечность. Она призывает не делать выводы о человеке только на основе одного поста, а анализировать, формировать собственное мнение и поддерживать друг друга.

Денисенко поблагодарила своих подписчиков за поддержку и призвала всех к помощи пострадавшим и ВСУ.

"И напоминаю: общий враг у нас только один, и победить его мы сможем, только крепко держась вместе", - подытожила Наталка.