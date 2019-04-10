ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дебати Зеленського і Порошенко: з'явилася несподівана інформація

STYLERЖиття    10.04.2019 - 19:17
Дебати Зеленського і Порошенко: з'явилася несподівана інформація
Фото: Дебати Порошенко і Зеленського (колаж РБК-Україна)

Адвокат розповів, що буде, якщо на дебати не з'явиться будь-хто із кандидатів у президенти України

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського повинні відбутися вже скоро, до другого туру виборів президента України.

Українці активно обговорюють майбутні дебати кандидатів у президенти. Є і певна нестиковка: обидва кандидати пропонують різні дати проведення дебатів. Чимало українців вже висловили припущення про те, що дебати через це цього можуть не відбутися.

Петро Порошенко пропонує провести дебати з Володимиром Зеленським 14 квітня. У той же час Володимир Зеленський заявив, що збирається провести дебати з Петром Порошенком 19 квітня.

Через такі заяви часто звучить думка про те, що може пройти кілька "раундів" дебатів. З іншого боку, на дебати може хтось із кандидатів і зовсім не з'явитися.

Що буде в такому випадку і є якась відповідальність за неявку на дебати? На це питання у коментарі для Styler відповідає адвокат, старший партнер ЮФ "Ілляшев та Партнери" Роман Марченко.

Яка відповідальність одного з кандидатів, який не прийде на дебати? Як розгортатимуться події далі, якщо хтось з кандидатів не прийшов? З такими питаннями ми звернулися до фахівця.

Дебати Зеленського і Порошенко: з'явилася несподівана інформаціяФото: Дебати Порошенко і Зеленського (колаж РБК-Україна)

"Кандидат на пост Президента України, який не прийшов на дебати, не несе за це відповідальності, крім відповідальності політичної та морально-етичної. Ні Кримінальний кодекс України, ні Кодекс України про адміністративні правопорушення не передбачають відповідальності кандидата за неявку на дебати", - підкреслює Роман Марченко.

За його словами, фактично єдиним наслідком відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь у дебатах або неможливості його участі у них є те, що виділений для дебатів час надається іншому кандидату для проведення своєї передвиборчої агітації.

Роман Марченко пояснює:

"Закон був прописаний тоді, коли доступ "в телевізор" був основним засобом дістатися до широких мас електорату, і парламентарі явно не припускали ситуацій, коли кандидати можуть ухилятися від участі у загальнонаціональних трансляціях".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський і Порошенко планують зустріч з Макроном.

Також мережа бурхливо відреагувала на нове відео, яке опублікував Володимир Зеленський.

"Олімпійський" назвав дати, на які кандидати забронювали стадіон Піти у відрив: як Володимир Зеленський готується до другого туру президентських виборів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України дебаты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся