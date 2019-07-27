Шукали вбивцю 9 років: розгадана таємниця смерті гравця NBA

Лоренцен Райт помер 9 років тому - поліція знайшла злочинця (колаж РБК-Україна)

Лоренцен Райт був знайдений мертвим у лісосмузі в липні 2010 року

Лоренцен Райт помер 9 років тому в результаті численних вогнепальних поранень. Його тіло було виявлено в лісовому масиві неподалік від будинку колишньої дружини в Мемфісі. 34-річний атлет помер від рук власної дружини. Шерра Райт зізналася у скоєному лише нещодавно і отримала 30 років в'язниці. Про це повідомляє New York Post.

Нагадаємо, що в останній раз перед смертю Райта бачили, коли він залишав будинок своєї колишньої дружини 18 липня 2010 року. 22 липня його родина заявила в поліцію про його зникнення. 28 липня його тіло було знайдено в лісосмузі поряд з Hacks Cross Road. Також повідомлялося, що 19 липня рано вранці на номер 911 з його телефону надійшов виклик. Під час розмови з диспетчером пролунав постріл. Згідно з розслідуванням, Райт був убитий.

Лоренцен Райт помер 9 років тому - поліція знайшла злочинця (фото: wikipedia.org)

Колишня дружина центрового Національної баскетбольної асоціації (НБА) Лоренцена Райта отримала 30 років в'язниці за співучасть у навмисному вбивстві свого чоловіка. Слідство з'ясувало, що Шерра давно планувала вбивство Лоренцена заради отримання страхових виплат у розмірі 1 мільйона доларів. Після першої невдалої спроби вона вмовила допомогти їй якогось Біллі Тернера, з яким баскетболіст ходив до церкви.

Як повідомляють американські ЗМІ, Шерра пішла на угоду з прокурором і визнала провину. За підсумками судового засідання обидва підсудних були визнані винними у вбивстві першого ступеня, Райт отримала 30-річний термін. Через 9 років, у неї буде можливість отримати умовно-дострокове звільнення.

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