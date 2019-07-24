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Вічна пам'ять: помер знаменитий український тренер

STYLERЖиття    24.07.2019 - 16:50
Вічна пам'ять: помер знаменитий український тренер
Помер легендарний український тренер з боксу Анатолій Коваленко (фото: колаж РБК-Україна)

Анатолій Коваленко був відомою людиною в світі боксу

Вчора, 23 липня, на 83-му році життя помер легендарний український тренер з боксу Анатолій Коваленко. За своє життя він допоміг багатьом спортсменам добитися успіху. Про це повідомив президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов на своїй сторінці в Facebook.

Зав'ялов, підкреслив, що Коваленко - кращий тренер України з боксу, який підготував цілу плеяду чемпіонів.

Вічна пам'ять: помер знаменитий український тренер

Помер легендарний український тренер з боксу Анатолій Коваленко (фото: facebook.com/Михаил Зав'ялов)

"Вчора на 83 році життя помер Анатолій Коваленко - кращий тренер України з боксу, який підготував цілу плеяду чемпіонів! Світла пам'ять! В наших серцях він буде жити вічно!", - написав Зав'ялов.

Анатолій Коваленко народився 28 квітня 1937 року в селі Павлівка Донецької області. Він прославився ще в 70-ті роки, коли його учні стали завойовувати медалі на найбільших міжнародних турнірах.

 

Помер легендарний український тренер з боксу Анатолій Коваленко (фото: facebook.com/Михаил Зав'ялов)

Варто зазначити, що Коваленко підготував 20 майстрів спорту, в тому числі 4 майстрів спорту міжнародного класу та 2 заслужених майстрів спорту.

Користувачі мережі також сумують за Коваленко.

  • Справжній мужик був, тренер від бога, друг, наставник, дуже шкодую, царство небесне;
  • Вічна пам'ять!
  • Світла пам'ять видатному українському тренеру, що представляв школу боксу як мистецтво бою, яку демонстрували брати Ткаченко, Віктор Івано і інші боксери! При цьому, залишаючись абсолютно простим і доступним до спілкування людиною!!!! Такі тренери прокладали дорогу для боксерів нової формації Василя Ломаченка та Олександра Усика! Вічна пам'ять Анатолію Олександровичу!
  • Хочу додати - Коваленко і Котів створили в Донецьку гарну конкурентну атмосферу. Кожен з них був індивідуальний і не схожий один на одного, як і їхні учні. Санич узагалі не тільки тренером був - він був великим організатором! Його регулярні відкриті ринги дозволили виявити багато талантів!

Вічна пам'ять: помер знаменитий український тренерВічна пам'ять: помер знаменитий український тренерВічна пам'ять: помер знаменитий український тренер

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що українські боксери вшанували пам'ять загиблому російському боксеру Максиму Дадашову.

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський приїхав до українського боксероа Василя Ломаченко на тренування.

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