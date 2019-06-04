У Львові в приватний двір забіг поранений лось: що сталося

У Львові у двір забіг поранений лось (ілюстративне фото: pixabay.com)

Поранений лось виявився у дворі жителя Львова

У Львові відбувся незвичайний інцидент. У понеділок, 3 червня, жителі вул. Луцької на околиці міста виявили в своєму дворі пораненого лося. Тварина вранці намагалася перестрибнути високий паркан. Під час стрибка лось поранився і через деякий час помер. Про це йдеться в сюжеті "UA: Львів".

За словами місцевих жителів, тварина потрапила до них у двір вранці близько 7:00. Господар двору Станіслав Овчаренко розповів, що вранці він почув якийсь гуркіт. Коли він вийшов, то побачив, що лось стоїть на городі і він поранений. Чоловік відкрив ворота, щоб тварина змогла вийти, але лось стояв на місці весь у крові.

Скріншот з відео

Чоловік разом з сусідами зателефонував на "Гарячу лінію міста" і в поліцію. Через кілька хвилин лось помер від отриманих ран. Щоб забрати тіло тварини з двору довелося демонтувати частину паркану.

У Львові у двір забіг поранений лось (відео: YouTube/UA: Львів Суспільне мовлення)

Директор Львівського еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович розповів, що кілька тижнів тому до них зверталися мешканці Залізничного району, які помітили лося у себе у дворі.

Експерт також зазначив, що під час зустрічі з лосем потрібно вести себе спокійно і дати можливість тварині піти.

Нагадаємо, що лось на київському мосту спантеличив мережу. Є припущення, що тварину на Південному мосту в столиці могли перевозити браконьєри.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області на території Грабовського лісництва браконьєри жорстоко розправилися з вагітною самкою лося.