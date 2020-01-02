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Шукав собі пані: "Квартал 95" жорстко пройшовся по депутатам (відео)

STYLERЖиття    02.01.2020 - 09:59
Шукав собі пані: "Квартал 95" жорстко пройшовся по депутатам (відео)
Кварталівці жорстко висміяли скандали в Раді (Колаж РБК-Україна)

Народного депутата жорстко висміяли за скандали в Раді

Народні депутати стали героями новорічного випуску "Вечірнього кварталу". Артисти пожартували над нардепом Яременко, який потрапив у скандал через інтимні листування у Верховній раді. Відео розмістили на офіційному YouTube-каналі "Квартал 95".

У новорічному випуску студії "Квартал 95" актори показали мініатюру про народного депутата партії "Слуга народу" Богдана Яременка, який восени оскандалився через інтимні листування з дівчатами ескорт-послуг.

"У цьому році друзі, ми отримали новий парламент, який іноді веде себе як старий. Так, наприклад, зовсім нещодавно один з українських "слуг народу" попався на листуванні з дівчиною легкої поведінки. Іншими словами, "слуга" шукав собі пані. Сам депутат заявив, що це була провокація. Згодом він виправдовувався навіть перед президентом. Але найважче йому було виправдовуватися перед своєю власною дружиною. І так давайте уявимо кабінет депутата ВР Богдана Яременка", - розповів ведучий шоу.

Народний депутат, якого зіграв Олександр Пікалов, вийшов на сцену в піджаку і трусах. За сценарієм, у нього відбувся скандал з дружиною, яка була у люті, довідавшись про листування. Дружину нардепа зіграла Олена Кравець. Вона прийшла до чоловіка-депутату на роботу і почала відловлювати дівчат легкої поведінки.

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Новини України Богдан ЯременкоКвартал 95скандал
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