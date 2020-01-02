Искал себе госпожу: "Квартал 95" жестко прошелся по депутатам (видео)

Кварталовцы жестко высмеяли скандалы в Раде (Коллаж РБК-Украина)

Народного депутата жестко высмеяли за скандалы в Раде

Народные депутаты стали героями новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Артисты пошутили над нардепом Яременко, который попал в скандал из-за интимных переписок в Верховной раде. Видео разместили на официальном YouTube-канале "Квартал 95".

В новогоднем выпуске студии "Квартал 95" актеры показали миниатюру о народном депутате партии "Слуга народа" Богдане Яременко, который осенью оскандалился из-за интимных переписок с девушками эскорт-услуг.

"В этом году друзья, мы получили новый парламент, который иногда ведет себя как старый. Так, к примеру, совершенно недавно один из украинских "слуг народа" попался на переписке с девушкой легкого поведения. Другими словами, "слуга" искал себе госпожу. Сам депутат заявил, что это была провокация. Впоследствии он оправдывался даже перед президентом. Но сложнее всего ему было оправдываться перед своей собственной женой. И так давайте представим кабинет депутата ВР Богдана Яременко", - рассказал ведущий шоу.

Народный депутат, которого сыграл Александр Пикалов, вышел на сцену в пиджаке и трусах. По сценарию, у него состоялся скандал с супругой, которая была вне себя от злости, узнав о переписках. Супругу нардепа сыграла Елена Кравец. Она пришла к мужу-депутату на работу и начала отлавливать девушек легкого поведения.

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