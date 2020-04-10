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Чи зникне COVID-19 влітку: вчені дали точну відповідь

STYLERКоронавірус    10.04.2020 - 11:47
Чи зникне COVID-19 влітку: вчені дали точну відповідь
Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус у світі вже вразив понад 1,5 мільйона людей

Коронавірус COVID-19 продовжує поширюватися по світу, і влітку не варто чекати, що пандемія зупиниться. Вчені з США, де найбільше хворих, зробили важливу заяву на тему життєздатності штаму SARS-CoV-2 в умовах високих температур.

Члени Національної академії наук США в листі, направленому в Білий дім, заявили, що не варто сподіватися, що коронавірус просто зникне, коли на вулиці стане жарко. Вони акцентували на тому, що для боротьби з вірусною інфекцією потрібні серйозні заходи у сфері охорони здоров'я, повідомляє CNN.

На думку вчених, навіть якщо ефективність коронавіруса і знизиться, то за відсутності імунітету до COVID-19 у людей у всьому світі вірус продовжить передаватися від людини до людини.

Зазначимо, що на думку ряду епідеміологів, коронавірус зупиниться, лише коли у людей виробиться колективний імунітет. Для цього потрібно, щоб перехворіло (за різними даними) від 70 до 95% людей.

Зокрема, вчені вказують, що дослідження спалаху коронавірусної інфекції в Китаї показало, що навіть при високих температурах і вологості вірус поширюється "стрімко".

Раніше вчені на відео показали, чим коронавірус відрізняється від грипу, і назвали головний спосіб захисту від COVID-19.

Ми також писали про те, які маски суворо заборонено використовувати після посилення карантину в Україні з 6 квітня.

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