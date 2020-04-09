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Вчені на відео показали головну відмінність коронавіруса від грипу

STYLERКоронавірус    09.04.2020 - 16:59
Вчені на відео показали головну відмінність коронавіруса від грипу
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Вчені вказали на ключову різницю коронавіруса та грипу

Коронавірус COVID-19 вже інфікував близько 1,5 мільйонів людей у всьому світі і призвів до майже 90 тисяч смертей. Вчені створили відеоролик, в якому нагадали, чим відрізняється коронавірус від грипу, і який найефективніший спосіб профілактики.

Так, американські вчені прийшли до висновку, що хворий на грип у середньому заражає одного - двох людей. А ось один хворий на коронавірус інфікує від двох до трьох осіб.

Якщо від одного хворого на грип за 10 циклів інфікується 56 осіб, то людина з COVID-19 може заразити понад 2 тисячі за ті ж 10 циклів. При цьому обидва захворювання можуть призвести до однакових ускладнень - пневмонії.

Та головна відмінність - це відрізок часу, після якого людині стає погано. При інфікуванні штамом SARS-CoV-2 симптоми з'являються лише через 5-14 днів - за цей час не усвідомлюючи того людина заражає інших. А грип проявляється набагато швидше - через 1-2 дні - симптоми відчутні майже відразу.

Оскільки у людей від коронавіруса поки ще немає імунітету, дуже важливо залишатися вдома. Тільки так вдасться уникнути масового зараження.

Чим відрізняється коронавірус від грипу (відео: YouTube)

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