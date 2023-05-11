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Онкобольная 11-летняя Маша рисует и продает картины, чтобы помочь ВСУ: чувственная история

Новина українською →
Четверг 11 мая 2023 17:05
Онкобольная 11-летняя Маша рисует и продает картины, чтобы помочь ВСУ: чувственная история Онкобольная 11-летняя девочка рисует картины, чтобы помочь ВСУ (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Одиннадцатилетняя Маша Лопоха из села Оконск на Волыни в одной из итальянских клиник борется со страшным недугом - нейролейкозом (онкология). Там она пишет картины в стиле Fluid Art, а средства, вырученные от продаж, передает на помощь ВСУ.

О том, как Мария начала рисовать и продавать картины, читайте в нашем материале.

Детали трогательной истории

Девочка сначала лечилась в Луцкой детской больнице. Там волонтеры познакомили ее с новой техникой живописи - Fluid Art (искусство создания абстрактных картин).

Онкобольная 11-летняя Маша рисует и продает картины, чтобы помочь ВСУ: чувственная история

Маша рисует красивые картины ради помощи ВСУ (фото: facebook.com/oksana.nefedova.1)

На день рождения Маша получила в подарок большой набор красок и она с радостью училась новому виду искусства. Девочка дарила свои картины волонтерам и медперсоналу Волынского заведения.

Маша сейчас проходит лечение в Италии. Однако несмотря на все осложнения, она не останавливается и продолжает создавать шедевры.

Более того девочка решила продавать свои картины и вырученные средства передавать украинским защитникам.

Онкобольная 11-летняя Маша рисует и продает картины, чтобы помочь ВСУ: чувственная история

Маша с сестренкой (фото: facebook.com/Юлия Бонгар)

Маша, как и все украинцы, хочет ускорить нашу победу. За время лечения она уже создала множество картин.

Первую картину помогла продать ее тетя - Юлия Бонгар, ныне проживающая в Закарпатье. Прекрасное творческое наследие купила молодая украинка, которая сегодня живет в Германии. Ценительница искусства перечислила тысячу гривен.

"В Украине уже продано до десятка картин Машеньки. Цены не устанавливаем, покупатели сами оценивали их стоимость по своему усмотрению. Возле автографа на полотне Маша дорисовывает сердечко. Частицу своего большого сердца она дарит вместе с картиной", - рассказала Бонгар.

В Италии взялась помогать мужественной девочке переводчица-украинка, также работающая в итальянской клинике, Оксана Нефедова. На своей Facebook-странице она разместила картины талантливой украинки.

Онкобольная 11-летняя Маша рисует и продает картины, чтобы помочь ВСУ: чувственная история

Оксана Нефедова поддерживает Машеньку в Италии (фото: facebook.com/oksana.nefedova.1)

В своем посту она написала, что все собранные средства будут направлены волынским защитникам.

В знак благодарности и восхищения стойкостью девочки в столь тяжелой борьбе со страшной болезнью воины уже передали ей украинский флаг с благодарностями.

Онкобольная 11-летняя Маша рисует и продает картины, чтобы помочь ВСУ: чувственная историяОнкобольная 11-летняя Маша рисует и продает картины, чтобы помочь ВСУ: чувственная история

Воины ВСУ благодарны девочке за поддержку (фото: facebook.com/oksana.nefedova.1)

"В Украине продажей картин занимается тетя Маши Юлия Бонгар. Давайте все вместе поможем нашим ребятам и подарим много счастливых минут нашей художнице", - отметила Оксана.

Купить картины Машеньки и тем самым поддержать ВСУ может каждый желающий, например, на странице ее тети в Facebook.

Онкобольная 11-летняя Маша рисует и продает картины, чтобы помочь ВСУ: чувственная историяОнкобольная 11-летняя Маша рисует и продает картины, чтобы помочь ВСУ: чувственная историяОнкобольная 11-летняя Маша рисует и продает картины, чтобы помочь ВСУ: чувственная историяОнкобольная 11-летняя Маша рисует и продает картины, чтобы помочь ВСУ: чувственная история

Онкобольная 11-летняя Маша рисует и продает картины, чтобы помочь ВСУ: чувственная история

Картины Машеньки (фото: facebook.com/oksana.nefedova.1)

Напомним, 12-летняя украинка во второй раз установила рекорд Книги Гиннеса.

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