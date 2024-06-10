Ирина Горовая отреагировала на слухи о том, что разорвала сотрудничество с Потапом из-за скандалов

Почему Горовая прекратила сотрудничество с Потапом

По словам продюсера, они с рэпером поддерживают общение как родители общего сына, но их взгляды и цели теперь совершенно разные.

"Мы не работаем с Потапом. Мы не пересекаемся в рабочих моментах. Мы общаемся как родители нашего ребенка. Проверить, кто в составе POMITNI, очень просто, сейчас открыты реестры. Я не буду скрывать что-то. Тем более, что наши взгляды и цели совсем другие", - отметила Ирина.

"У него цель - продвинуться на международных рынках, у меня - остаться здесь и потом также продвинуться на международные рынки. Он работает с одними проектами, я с другими. Такое бывает, что люди расходятся. Называть «шлейф»... Я не обращаю на это внимание, потому что мне кажется, что все понимают, что это его или пиар-стратегия, или ошибки", - добавила она.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Также Горовая говорит, что это жизнь Потапа и она не может за нее отвечать. Однако если она что-то видит, может ему написать: "Алексей, ну немного другой контекст. Я тебе советую что-то другое сделать".

"Я хотела бы в принципе, чтобы мы эту тему закрыли. Если человек строит свою стратегию, рассказывает о том, с какими артистами сотрудничает, есть помощь, благотворительность, выступления, смыслы, то следует за этим следить", - сказала продюсер.

Горовая добавила, что после начала полномасштабной войны у них с Потапом не осталось совместных проектов для развития, поэтому они решили по взаимному согласию прекратить сотрудничество.

"Мне кажется, что творческий человек, который создает что-то на каком-то рынке, он должен чувствовать, что происходит, какой контекст. Я осталась в Украине, а Алексей, кто бы там что ни говорил, еще до войны уехал на отдых и там остался. С каждым месяцем у нас разрывался контекст", - призналась звезда.

Ирина Горова (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Говорит, что они не понимали, что их теперь объединяет. Исполнитель начал заниматься больше Настей, а Ирина осталась здесь в Украине, и с Надей пытались как-то построить их новую историю.

Объединяющих смыслов, говорит знаменитость, проектов и всего того, что делали бывшие супруги, просто не осталось.

"Мы через какое-то время сели, откровенно поговорили и договорились, что все, что мы наработали до полномасштабной войны (каталог, музыку), это общее дело, а все, что мы сделали уже после полномасштабного вторжения, осталось мне. Потому что деньги, которые вкладывались - вкладывались только мной", - подчеркнула продюсер.