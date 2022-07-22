ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ірина Білик поділилася історією співробітниці драмтеатру з Маріуполя

Новость на русском →
П'ятниця 22 липня 2022 20:07
Ірина Білик поділилася історією співробітниці драмтеатру з Маріуполя Фото: Ірина Білик поділилася історією співробітниці драмтеатру з Маріуполя (прес-служба музею)
Автор: Ілона Свиридова

Амбасадор музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, співачка Ірина Білик поділилася історією Євгенії Забогонської з Маріуполя.

Про це йдеться на сайті музею.

Євгенія багато років працювала у драматичному театрі та була там із своєю родиною під час бомбардування, яке знищило театр разом із людьми.

"У перші ж дні війни вона з чоловіком та донькою пішла до бомбосховища театру. Пішла працювати: допомагала розміщувати людей, яких ставало дедалі більше. Після однієї з невдалих спроб евакуації у театрі залишилося близько 500 осіб. Серед них - багато маленьких дітей", - розповідає Ірина Білик.

Одного дня до Євгенії підійшов помічник та подав ідею: щоб більше убезпечити мешканців театру, треба написати ззовні, що там є діти. Знайшли фарбу - та наступного дня з обох боків театру з’явився напис "ДІТИ". Не вірили, що до Драмтеатру щось прилетить, адже все місто знало, як багато там людей.

Але 16 березня Драматичного театру не стало. Євгенію та її чоловіка засипало уламками - він відкопав їх обох. Покручене залізо, троси, пил та дим на сцені, перелякані люди, крики: так Євгенія описує театр, який побачила після бомбардування. У бомбосховищі вони з чоловіком відшукали свою доньку. Наступного дня родина виїхала з Маріуполя.

Історія Євгенії стала частиною архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова - це наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які стали свідками або жертвами війни. Архів Музею налічує вже понад 25 000 унікальних, живих історій.

Як амбасадор музею "Голоси мирних", Ірина Білик закликала співвітчизників розповідати про пережите - заради того, щоби жодна історія не перетворилася на суху статистику.

Поділитися історією можна так:

- напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів долучитися;

- скористайтеся чат-ботом @civilvoicesmuseum_bot у Telegram;

- відвідайте портал музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть "Розповісти історію" праворуч зверху;

- зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Білик Маріуполь
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя