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В Ірані спалили лікарню з хворими коронавірусом: офіційний коментар (відео)

STYLERПодії    29.02.2020 - 17:44
В Ірані спалили лікарню з хворими коронавірусом: офіційний коментар (відео)
В Ірані через коронавірус спалили лікарню (колаж: РБК-Україна)

В Ірані спалили лікарню з передбачувано зараженими коронавірусом

Спалах коронавіруса в Ірані вже забрав з життя понад 200 людей. Через масове зараження місцеві жителі спалили частину лікарні в іранському місті Бендер-Аббас. Причина в тому, що в лікарню без їх згоди доставили хворих коронавірусом.

Як повідомляється, причина підпалу лікарні полягала в тому, що пацієнти та адміністрація лікарні не знали про те, що в їх медзаклад будуть поселяти на карантин заражених коронавірусом. Про це повідомляє телеканал Iran International.

З міста Кума, де зафіксований потужний спалах інфікованих коронавірусом, в лікарню в іранському місті Бендер-Аббас було доставлено десять хворих. Це призвело до того, що в п'ятницю ввечері, 28 лютого, протестувальники підпалили клініку Тохид Бандар-Аббас, де знаходилися пацієнти з коронавірусом. Про жертви і втрати не повідомляється.

Фахівець зі зв'язків з громадськістю Медичного університету Хормозгана Фатіма Норузян повідомив порталу Al Arabiya, що інформація про перевезення у Бендер-Аббас хворих на коронавірус - брехня.

Кількість заражених китайським коронавірусом нового типу у світі вже перевищила 85 тисяч осіб. За офіційними даними, кількість інфікованих коронавірусом в Ірані становить 388 осіб. В Ірані щонайменше 210 осіб померло від коронавіруса COVID-19.

Нагадаємо, в Ірані коронавірусом COVID-19 інфікувалися чотири депутати парламенту. Тест пройшли 30 депутатів. Коронавірус зафіксували в чотирьох. У цілому зафіксовано п'ять випадків інфікування коронавірусом серед іранських депутатів.

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