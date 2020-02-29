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Аферисти й жартівники: як українці заробляють на коронавирусі

STYLERЖиття    29.02.2020 - 16:53
Аферисти й жартівники: як українці заробляють на коронавирусі
Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

На торгових майданчиках українці розмістили безліч пропозицій, пов'язаних з коронавірусом

У світі набирає обертів небезпечна епідемія китайського коронавіруса. Вже 27 європейських країн підтвердили наявність заражених на своїх територіях. В цей час українці готуються приймати вірус у себе. Але є і ті, хто не проти заробити на ажіотажі навколо коронавіруса.

Так, на безкоштовних торгових майданчиках стали з'являтися різні товари, пов'язані з профілактикою від коронавіруса або продажем небезпечної інфекції. Серед профілактичних засобів на майданчику OLX представлено варення з шишок. Також, з моменту початку ажіотажу хтось вже встиг видати книгу, яка нібито містить всі факти про 2019-nCoV. Також у мережі інтернет з'явилося оголошення з назвою: "Захист від коронавірусів, і їх мутованих штамів на сотні років вперед".

Агенти з нерухомості вирішили використовувати коронавірус для продажу квартири. Так, у Києві "без коронавіруса і відсотків" продається 3-кімнатна квартира.

Як українці заробляють на епідемії (колаж: olx.ua)

Варто відзначити, що незалежно від пропонованих засобів, у ВООЗ заявляють про відсутність профілактичних засобів (за винятком гігієни), а також відсутність вакцини й діючих ліків, які рекомендується застосовувати.

Також нагадаємо, що через паніку навколо епідемії коронавіруса, вартість простих респіраторів (масок) злетіла до 34 гривень за штуку. Варто відзначити, що користуватися маскою в цілях захисту від коронавіруса можна не більше 3-4 годин.

Аферисти й жартівники: як українці заробляють на коронавирусі

Як українці заробляють на епідемії (колаж: prom.ua)

Нагадаємо, вчені називали терміни одужання людини.

До цього ми писали, що у Південній Кореї число хворих коронавірусом наближається до трьох тисяч.

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