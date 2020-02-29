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В Иране сожгли больницу с больными коронавирусом: официальный комментарий (видео)

STYLERПроисшествия    29.02.2020 - 17:44
В Иране сожгли больницу с больными коронавирусом: официальный комментарий (видео)
В Иране из-за коронавируса сожгли больницу (коллаж: РБК-Украина)

В Иране сожгли больницу с предполагаемо зараженными коронавирусом

Вспышка коронавируса в Иране уже унесла из жизни более 200 человек. Из-за массового заражения местные жители сожгли часть больницы в иранском городе Бендер-Аббас. Причина в том, что в больницу без их согласия доставили больных коронавирусом.

Как сообщается, причина поджога больницы заключалась в том, что пациенты и администрация больницы не знали о том, что в их медучреждение будут поселять на карантин зараженных коронавирусом. Об этом сообщает телеканал Iran International.

Из города Кума, где зафиксирована мощная вспышка инфицированных коронавирусом, в больницу в иранском городе Бендер-Аббас было доставлено десять заболевших. Это привело к тому, что в пятницу вечером, 28 февраля, протестующие подожгли клинику Тохид Бандар-Аббас, где находились пациенты с коронавирусом. О жертвах и потерях не сообщается.

Специалист по связям с общественностью Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян сообщил порталу Al Arabiya, что информация о перевозке в Бендер-Аббас коронавирусных больных - ложь.

Количество зараженных китайским коронавирусом нового типа в мире уже превысило 85 тысяч человек. По официальным данным, количество инфицированных коронавирусом в Иране составляет 388 человек. В Иране по меньшей мере 210 человек умерло от коронавируса COVID-19.

Напомним, в Иране коронавирусом COVID-19 инфицировались четыре депутата парламента. Тест прошли 30 депутатов. Коронавирус зафиксировали в четырех. В целом зафиксировано пять случаев инфицирования коронавируса среди иранских депутатов.

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