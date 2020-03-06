Коли в Україні відключать опалення: з'явилося важливе уточнення

Коли в Україні відключать опалення (фото: inshe.tv)

Опалення в Україні можуть відключати раніше терміну

Коли в Україні відключать опалення. Як правило, опалювальний сезон у нас закінчується в середині квітня. Але існує ряд факторів, які можуть вплинути на перенесення цієї дати, детальніше - в матеріалі Styler.

В нашій країні опалення традиційно відключають 15 квітня, але статися це може і раніше.

По-перше, тривалість опалювального сезону залежить від температури повітря. Так, якщо середньодобова температура буде перевищувати 8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб, можуть відключити опалення.

А якщо враховувати, що березень вже побив декілька температурних рекордів, перспектива залишитися без тепла раніше часу виглядає дуже реальною.

Крім того, батареї можуть стати холодними через заборгованість. У Нафтогазі вже попередили, що існує ризик раннього відключення газопостачання для деяких регіонів-боржників.

Ризикують залишитися без тепла через борги такі області: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька.

При цьому законом передбачено випадки, коли українці можуть не платити за опалення. Приміром, якщо опалення включили або вимкнули пізніше або раніше встановленої законом дати. А також якщо в подачі тепла були перерви більше 12 годин на добу один раз на місяць. Крім того, не платити можна, якщо температура в квартирі не відповідає нормам.

Раніше ми писали, що синоптики кардинально змінили прогноз погоди на березень.