Вышел смартфон, который может стать полноценным конкурентом для iPhone и Galaxy

Asus объявила о выпуске своего нового флагманского смартфона Zenfone 11 Ultra, который является заметно более крупным по сравнению с предыдущими моделями. Устройство оснащено передовой камерой и обеспечивает высокую производительность за счет мощной аппаратной базы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на один из ведущих в мире источников информации о мобильных телефонах GSMArena.com .

Параметры флагмана

Компания Asus анонсировала новый флагманский смартфон Zenfone 11 Ultra, который оснащен 6,78-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED, поддерживающим разрешение 2400 × 1080 пикселей (Full HD+), частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 2500 кд/м².

Для защиты от механических повреждений экрана используется стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Устройство соответствует стандарту IP68, что означает его способность выдерживать погружение в воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут.

Смартфон Zenfone 11 Ultra (фото: Asus)

В верхней части дисплея расположено отверстие для 32-мегапиксельной фронтальной камеры (f/2.5), в то время как на тыльной стороне корпуса размещается тройная основная камера.

Она включает в себя 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890 (f/1.9) с 6-осевым механическим стабилизатором Gimbal Stabilizer 3.0, 13-мегапиксельную широкоугольную камеру с углом обзора 120º и 32-мегапиксельный телеобъектив с трехкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения.

Корпус имеет влагозащиту IP68 (фото: Asus)

Камера способна снимать видео в форматах 8K (до 24 кадров в секунду), 4K (до 60 кадров в секунду), 1080p (до 240 кадров в секунду) или 720p (до 480 кадров в секунду).

Zenfone 11 Ultra оснащен мощным микропроцессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, включающим одно ядро Cortex-X4 с частотой до 3,3 ГГц, три ядра Cortex-A720 с частотой до 3,2 ГГц, два ядра Cortex-A720 с частотой до 3,0 ГГц и два ядра Cortex-A520 с частотой до 2,3 ГГц.

Одна из функицй камеры способна снимать до 480 кадров в секунду (фото: Asus)

Графический ускоритель Adreno 750 отвечает за обработку графики. Устройство предлагается в версиях с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флеш-памяти или 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ.

Zenfone 11 Ultra поддерживает беспроводные коммуникации Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также оснащен 3,5-миллиметровым разъемом для подключения наушников.

Смартфон предлагается в четырех цветовых вариантах (фото: Asus)

Для автономной работы используется аккумуляторная батарея на 5 500 мА/ч, поддерживающая проводную зарядку мощностью до 65 Вт, беспроводную зарядку до 15 Вт и обратную проводную зарядку до 10 Вт. Для зарядки используется разъем USB Type-C.

Zenfone 11 Ultra также поддерживает различные функции на основе искусственного интеллекта, включая обработку фотографий и видео, отслеживание лиц при съемке, распознавание аудио и шумоподавление. В качестве операционной системы используется Android 14.



Смартфон поддерживает различные функции на основе ИИ (фото: Asus)

Прочие характеристики и цена

Габариты Zenfone 11 Ultra составляют 163,8 × 76,8 × 8,9 мм, а вес - 224 грамма. Смартфон предлагается в четырех цветовых вариантах: Skyline Blue, Eternal Black, Misty Grey и Desert Sand. Цена за версию с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флеш-памяти составляет 999 евро (42 370 гривен), а за вариант с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ - 1 099 евро (46 650 гривен). В США цена начинается от 899 долларов (35 000 гривен).