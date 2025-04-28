iPhone 17e на подходе: что задумала Apple и когда ждать новую модель
Apple представила новый iPhone 16e, открыв новое направление в своей линейке. Устройство фактически заменило серию iPhone SE, и теперь пользователей волнует вопрос: станет ли iPhone с индексом "e" ежегодной традицией?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.
"iPhone 16e все же стал значительным редизайном по сравнению с iPhone SE 3. Одним из ключевых решений Apple стало позиционирование новинки как варианта iPhone 16, а не как нового iPhone SE. Это делает устройство более привлекательным для потребителей. Главный вопрос сейчас - будет ли Apple обновлять эту линейку 'e' ежегодно. Окончательное решение компания ещё не приняла - и до момента, когда оно понадобится, остаются месяцы", - считает Марк Гурман из Bloomberg.
Если Apple решит выпустить iPhone 17e, его дебют, скорее всего, состоится в те же сроки, что и у прежних моделей iPhone SE и нынешнего iPhone 16e - то есть в конце зимы или начале весны, примерно через год.
Что может измениться в новом iPhone 17e?
На самом деле - не так уж много. Скорее всего, Apple оснастит его новым процессором A19 и добавит пару небольших функций из основной линейки iPhone 17. Возможно, появится поддержка функции Camera Control, которой сейчас не хватает iPhone 16e.
В любом случае, окончательное решение о судьбе следующего "e"-модели пока не принято, так что ждать достоверных слухов придется еще какое-то время.
Гурман полагает, что ежегодный выпуск iPhone 'e' был бы логичным шагом для усиления позиций Apple в сегменте недорогих смартфонов.
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