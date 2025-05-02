RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

iPhone 17 Pro показали до релиза: в сети появилась загадочная распаковка (видео)

В сеть слили первую распаковку iPhone 17 Pro (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

В Instagram появилось видео, на котором демонстрируется предполагаемый макет будущего смартфона iPhone 17 Pro.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу The World of Trending Gadgets, посвященную трендам в мире технологий и гаджетов.

На видео представлен смартфон с дизайном, напоминающим продукты Apple, и подписью "iPhone 17 Pro". Однако отсутствуют официальные подтверждения от компании Apple о разработке или выпуске такой модели. 

Пока Apple не предоставит официальную информацию, к подобным видео следует относиться с осторожностью.  


Что известно о характеристиках линейки iPhone 17  

Apple готовит ряд крупных нововведений для линейки iPhone 17. Все модели получат фронтальную камеру на 24 Мп - впервые за долгие годы. Pro-версии оснастят новым чипом A19 Pro и увеличат объем ОЗУ до рекордных 12 ГБ, что важно для поддержки AI-функций. 

Ожидается переход на собственные чипы Apple для Wi-Fi и Bluetooth, а модель 17 Air станет первой с 5G-модемом от Apple. Pro-версии пока сохранят модем Qualcomm. Также сообщается о переработанном алюминиевом корпусе и большем прямоугольном выступе камеры. 

Отдельно отмечается, что iPhone 17 Pro Max может получить уменьшенный Dynamic Island - возможно, в преддверии перехода Face ID под дисплей. 

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleiPhone