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iOS 19 удивит новым дизайном. Инсайдер показал, что ждет пользователей (видео)

Инсайдер показал, как будет выглядеть iOS 19 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Блогер Джон Проссер, известный своими неоднозначными утечками, поделился свежими подробностями об iOS 19.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт PhoneArena, на котором представлена новая информация о телефонах.

По его словам, в новой версии системы Apple изменит форму иконок - они станут менее круглыми, чем в visionOS, и будут визуально находиться между стилями watchOS и visionOS. Также стоит ожидать визуальных эффектов: больше глубины, теней и легкого мерцания при взаимодействии с элементами - создавая впечатление, будто они выполнены из стекла. 

Среди других новшеств - плавающая панель App Store, которая появится при активации поиска, и перемещение строки поиска в приложении "Сообщения" вниз экрана. 

Проссер утверждает, что на опубликованном им видео показана наиболее полная сборка iOS 19 на текущий момент - максимально приближенная к финальной версии, которую Apple должна представить в июне. Однако его информацию поставил под сомнение известный журналист Bloomberg Марк Гурман, который усомнился в достоверности утечек. 

Тем не менее, блогер обновил свои рендеры, добавив более округлые иконки, которые якобы скрывались под стандартными значками в ранних тестовых сборках iOS 19 - все ради защиты нового дизайна от преждевременных утечек. 

Кроме того, Apple, по словам Проссера, готовит эксклюзивную функцию для будущих владельцев iPhone 17 Pro и Pro Max. Речь идет о возможности одновременной записи видео с фронтальной и основной камер - подобная функция впервые появилась ещё в 2013 году в Galaxy S4 от Samsung. 

По данным Bloomberg, iOS 19 станет самым масштабным редизайном системы со времен iOS 7. Пользователей ждет не только новый визуальный стиль, но и продвинутые кроссплатформенные функции. 

Презентация обновления состоится 9 июня на конференции WWDC 2025. Обновиться до iOS 19 смогут все модели iPhone, поддерживающие iOS 18, однако функции Apple Intelligence останутся доступны только владельцам iPhone 15 Pro и новее. 

 

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