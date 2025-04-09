iOS 19 удивит новым дизайном. Инсайдер показал, что ждет пользователей (видео)

По его словам, в новой версии системы Apple изменит форму иконок - они станут менее круглыми, чем в visionOS, и будут визуально находиться между стилями watchOS и visionOS. Также стоит ожидать визуальных эффектов: больше глубины, теней и легкого мерцания при взаимодействии с элементами - создавая впечатление, будто они выполнены из стекла.

Среди других новшеств - плавающая панель App Store, которая появится при активации поиска, и перемещение строки поиска в приложении "Сообщения" вниз экрана.

Проссер утверждает, что на опубликованном им видео показана наиболее полная сборка iOS 19 на текущий момент - максимально приближенная к финальной версии, которую Apple должна представить в июне. Однако его информацию поставил под сомнение известный журналист Bloomberg Марк Гурман, который усомнился в достоверности утечек.

Тем не менее, блогер обновил свои рендеры, добавив более округлые иконки, которые якобы скрывались под стандартными значками в ранних тестовых сборках iOS 19 - все ради защиты нового дизайна от преждевременных утечек.

Кроме того, Apple, по словам Проссера, готовит эксклюзивную функцию для будущих владельцев iPhone 17 Pro и Pro Max. Речь идет о возможности одновременной записи видео с фронтальной и основной камер - подобная функция впервые появилась ещё в 2013 году в Galaxy S4 от Samsung.

По данным Bloomberg, iOS 19 станет самым масштабным редизайном системы со времен iOS 7. Пользователей ждет не только новый визуальный стиль, но и продвинутые кроссплатформенные функции.

Презентация обновления состоится 9 июня на конференции WWDC 2025. Обновиться до iOS 19 смогут все модели iPhone, поддерживающие iOS 18, однако функции Apple Intelligence останутся доступны только владельцам iPhone 15 Pro и новее.