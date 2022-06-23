McDonald’s готується повернутися до України: що відомо

Мережа ресторанів McDonald’s, яка припинила роботу ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, може повернутися на український ринок найближчими місяцями. Компанія працює над оновленням протоколів безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова CEO компанії в Україні Юлії Бадрітдінової в інтерв'ю для Forbes .

Бадрітдінова не назвала конкретних термінів, коли саме компанія планує відновити роботу мережі, однак зауважила, що наразі мережа ресторанів оновлює протоколи безпеки.

"Коли спрацьовує повітряна тривога, ресторани терміново мають зачинятися, що само по собі є досить непростим процесом, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів. Ми не можемо просто так відкритися, поки не переконаємось, що все відповідає нашим вимогам", - заявила СЕО компанії.

Один із керівників київських ресторанів McDonald’s повідомив виданню про те, що мережа розраховує відновити роботу в Україні вже з серпня, за умови, що будуть дотримані усі правила безпеки.

Також компанія працює над відновленням мережі поставок. Через зруйновану війною інфраструктурою, деякі продукти все ж доведеться закупляти закордоном.