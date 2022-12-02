Институт цвета Pantone объявил оттенок в 2023 году. Вам нравится?

Институт цвета Pantone объявил оттенок в 2023 году. Его называют смелым оттенком, который вносит что-то живое в мир технологий.
К тому же эксперты считают его достаточно нетрадиционным для нашего времени.
Каким будет цвет 2023 года по версии Pantone - смотрите в материале Styler.
Избранник этого года Институт цвета представляет баланс между теплым и холодным оттенками малинового и красного. Он называется Viva Magenta 18-1750. Его называют "нетрадиционным красным для нетрадиционного времени".
"Это оттенок, укорененный в природе, происходящий от семьи красных и выражающий новый сигнал силы. Viva Magenta - смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, насыщенность которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, созданию нового нарратива", - пишут в Институте.
Оттенок 2023 года (фото: pantone.com)
Так цвет смотрится на обыденных вещах (фото: pantone.com)
В Институте рассказывают, что, для того чтобы выбрать правильный цвет года, необходимо основательно проанализировать мировые тенденции.
Сюда входят разные сферы жизни: развлечения, производство фильмов, путешествия, коллекции искусства, мода, дизайн, события социально-экономического характера.
Безусловно, на выбор цвета влияют новые технологии и эффекты платформ социальных сетей. Даже грядущие спортивные действия могут стать решающим фактором, ведь они завлекают внимание всего мира.
Раньше мы рассказывали, какие цвета следует надеть всем знакам Зодиака на Новый год. Может, именно стоит обратить внимание на оттенок года?
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