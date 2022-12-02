Институт цвета Pantone объявил оттенок в 2023 году. Вам нравится?

Цвет 2023 года

Избранник этого года Институт цвета представляет баланс между теплым и холодным оттенками малинового и красного. Он называется Viva Magenta 18-1750. Его называют "нетрадиционным красным для нетрадиционного времени".

"Это оттенок, укорененный в природе, происходящий от семьи красных и выражающий новый сигнал силы. Viva Magenta - смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, насыщенность которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, созданию нового нарратива", - пишут в Институте.

Оттенок 2023 года (фото: pantone.com)

Так цвет смотрится на обыденных вещах (фото: pantone.com)

Как в Pantone выбирают цвет года?

В Институте рассказывают, что, для того чтобы выбрать правильный цвет года, необходимо основательно проанализировать мировые тенденции.

Сюда входят разные сферы жизни: развлечения, производство фильмов, путешествия, коллекции искусства, мода, дизайн, события социально-экономического характера.

Безусловно, на выбор цвета влияют новые технологии и эффекты платформ социальных сетей. Даже грядущие спортивные действия могут стать решающим фактором, ведь они завлекают внимание всего мира.