4 надежных способа сохранить исчезающие фотографии в Instagram

Как и WhatsApp, Instagram также позволяет вам отправлять и получать фото или видео, которые при однократном просмотре исчезнут. Вам придется попросить другого человека отправить медиафайл еще раз, чтобы вы могли его просмотреть. Но что, если вы хотите сохранить эти исчезающие фото или видео?

О том, как можно сохранять исчезающие медиафайлы с уведомлением отправителя или без него, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Сделайте снимок экрана

WhatsApp не позволяет вам делать скриншот медиафайлов "view once". Однако Instagram позволяет вам делать снимок экрана контента "view once" и сохранять его в галерее для будущих целей. Чтобы сделать это на вашем iPhone, вам нужно нажать клавишу увеличения громкости и боковую кнопку одновременно, тогда как на Android вам нужно нажать клавишу уменьшения громкости и клавиши питания.

Обратите внимание, что когда вы делаете снимок экрана, рядом с фотографией отправителя появится небольшой значок серии, а также автор будет уведомлен о том, что получатель сделал снимок экрана медиафайла "просмотреть один раз", отправленного в личном сообщении, с подсказкой: "User сделал снимок экрана отправленной вами фотографии".

С другой стороны, если вы используете режим Vanish Mode для чата, сообщения исчезают, когда вы закрываете диалог. Создание скриншота в режиме Vanish Mode также уведомляет отправителя о том, что получатель сделал снимок экрана медиафайла "view once".

Как сделать снимок экрана на Android и iPhone (фото: Technology Personalized)

Сделайте запись экрана

Скриншот - хороший способ сохранить исчезающие медиа в Instagram, особенно фотографии. Но если вы хотите сохранить видео, вы можете использовать функцию записи экрана вашего телефона.

Однако обратите внимание, что вам следует включить запись экрана до того, как вы откроете медиа "просмотр один раз". Самое лучшее в записи экрана то, что вы также можете использовать ее для фотографий вместе с видео.

Опция записи экрана доступна на устройствах Android и iOS в быстрых настройках и центре управления соответственно. Лучший способ сохранить фотографию с помощью записи экрана - запустить запись экрана, открыть исчезающее изображение и сделать скриншот фотографии или извлечь кадр из видео. Вы также можете обрезать видео по точному времени открытия фотографии.

Захватите медиафайлы с помощью другого телефона

Если у вас есть два телефона, вы можете использовать второй смартфон, чтобы сделать фото или снять видео и сохранить исчезающие медиа в Instagram. Это умный способ сделать скриншот или записать видео; он никогда не уведомляет отправителя фото/видео в Instagram.

Используйте веб-версию Instagram

Знаете ли вы, что Instagram предлагает полнофункциональную веб-версию своей платформы? За многие годы Instagram добавил множество новых функций и теперь имеет полноценный интерфейс, который позволяет вам делать все, что вы можете в его приложении.

Хотя вы можете не использовать веб-версию Instagram, это хороший способ сохранить исчезающие медиа на платформе через его веб-сайт. Потому что он не уведомляет отправителя об "однократном просмотре" фотографии.

Если вы используете Mac, вам нужно нажать Shift+Command+4, чтобы сделать снимок экрана, и изображение по умолчанию сохраняется на вашем рабочем столе.

Однако, если вы пользователь Windows, вам просто нужно нажать кнопку Win+PrintScr, чтобы сделать снимок всего экрана, и он будет сохранен в вашем буфере обмена.