Даешь волю фантазии. Instagram обзавелся новым инструментом для ваших фото

Instagram теперь позволит вам добавлять текст к своим фотографиям прямо в редакторе публикаций. Это означает, что вам не нужно будет редактировать свои фотографии в отдельном приложении просто для того, чтобы добавить немного текста.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Детали новой опции

Немного текста может помочь вашей публикации выделиться среди остальных фотографий в вашей ленте или помочь людям увидеть информацию, которая в противном случае может потеряться в вашей подписи.

Из редактора публикаций вы также теперь сможете накладывать другое фото поверх фотографии в качестве стикера. Когда вы нажимаете на эту наложенную фотографию, вы можете изменить ее форму с прямоугольника на квадрат, круг, сердце или звезду.

Reels и истории также получают некоторые улучшения текста. Существуют новые шрифты, а также эффекты и анимации, которые вы можете добавить к тексту, чтобы сделать его выделяющимся.

Обновления следуют за серией недавних улучшений продукта Instagram, включая тестирование функции, похожей на Snap Map, которая предоставляет способ добавлять песни к своему профилю и возможность делиться 20 слайдами в одной публикации Instagram.

Теперь в Instagram можно добавлять текст прямо на фотографии (фото: The Verge)