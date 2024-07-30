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Instagram позволит пользователям создавать версии себя с помощью искусственного интеллекта

Вторник 30 июля 2024 14:15
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Instagram позволит пользователям создавать версии себя с помощью искусственного интеллекта Новая AI Studio от Meta может создавать персонажей ИИ для Instagram, WhatsApp, Messenger и веб-сайтов (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания Meta запускает новый инструмент под названием AI Studio, который позволит любому пользователю создавать ИИ-версии самих себя для Instagram или веб-сайта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Детали нововведения

Основная идея заключается в том, чтобы создатели контента и владельцы бизнеса могли использовать эти ИИ-профили для общения со своими подписчиками от своего имени. Они смогут напрямую общаться с людьми в чатах и отвечать на комментарии в аккаунте своего автора.

Meta сообщает, что пользователи Instagram в США могут начать работу с AI Studio через веб-сайт или запустив новый "ИИ-чат" непосредственно в Instagram.

В своем блоге компания пишет: "Создатели могут настраивать свой ИИ на основе таких вещей, как их контент в Instagram, темы, которых следует избегать, и ссылки, которыми он должен делиться".

В сообщении также говорится, что создатели смогут включать и выключать такие функции, как автоматические ответы от их ИИ, и указывать, с какими конкретными аккаунтами ему разрешено взаимодействовать.

AI Studio также позволяет создавать совершенно новых ИИ-персонажей, которые можно использовать в различных приложениях Meta. Здесь Meta конкурирует со стартапами вроде Character.AI и Replika, где люди уже общаются с тематическими чат-ботами и даже влюбляются в них.

Подобно пользовательскому магазину GPT от OpenAI, Meta также позволит другим пользователям попробовать созданные вами ИИ-персонажи.

Instagram позволит пользователям создавать версии себя с помощью искусственного интеллекта

Будьте готовы к повсеместному использованию искусственного интеллекта в Instagram (фото: The Verge)

Как Meta развивала опцию

Первая попытка Meta в реализации этой концепции заключалась в том, что несколько знаменитостей создали ИИ-версии самих себя с тем же внешним видом, но разными именами и личностями.

В то время Meta объяснила этот подход своей обеспокоенностью по поводу того, что ИИ-версии знаменитостей могут говорить проблемные вещи от имени своих человеческих двойников.

Похоже, Meta по крайней мере осознает, что это рискованная территория. Компания сообщает, что ИИ-профили будут четко обозначены везде, где они появляются.

Руководство для создателей более подробно описывает процесс создания ИИ, и похоже, что ответственность за перечисление тем, на которые ИИ не будет отвечать, лежит на создателе.

Один из примеров вопросов, на которые, по словам Meta, можно запретить ИИ отвечать: "Стоит ли мне инвестировать в криптовалюту?".

Напомним, что TikTok выпустил собственный аналог Instagram.

А еще мы писали, что в Meta сделали важное заявление касательно будущего Facebook.

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