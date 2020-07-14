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Інстаблогерку на Porsche звинуватили в шахрайстві: усі подробиці

Вівторок 14 липня 2020 20:36
Інстаблогерку на Porsche звинуватили в шахрайстві: усі подробиці
Інстаблогерка Катя Якимчук потрапила у скандал через шахрайства (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Українську інстаблогерку Катю Якимчук запідозрили в шахрайських схемах

У інстаблогерки з Луцька Каті Якимчук 1,7 мільйона фоловерів. Дівчину звинуватили в тому, що вона виманює гроші у довірливих користувачів мережі. Катя розповідає в мережі, як заробити мільйони, купити Porsche і переїхати з гуртожитку в новобудову, а потім – у свій будинок.

Схема виглядає так: ви купуєте у Каті курси, де вас вчать організовувати розіграші, набирати спонсорів. Ціна від тисячі гривень (без зворотного зв'язку) і 2 800 гривень зі зворотним зв'язком (вас додають в чат підтримки). Про це повідомляють "Волинські новини",

Інстаблогерку на Porsche звинуватили в шахрайстві: усі подробиці

Інстаблогерка Каті Якимчук (фото: instagram.com/tattingkate)

Потім ви починаєте свій розіграш. Щоб успішно стартувати, купуєте у Каті або двох партнерів Діми і Ані рекламу розіграшу, і вона вам і вашим спонсорам забезпечує нових дописувачів.

Розцінки блогерки вже злили в мережу. За один розіграш від своїх же учнів вона отримує від 4 500 гривень. Колишні учениці блогерки пишуть, що вона розповідала, що навчить заробляти на організації розіграшів, а продала можливість стати менеджером з пошуку спонсорів.

Інстаблогерку на Porsche звинуватили в шахрайстві: усі подробиці

Інстаблогерка Каті Якимчук (фото: instagram.com/tattingkate)

"Вона надала чіткі схеми: є ось такі розіграші за якими ви можете шукати спонсорів, відправляєте мені гроші, приз або гроші на приз, я рекламую, я вибираю переможця", - пишуть колишні учениці.

Деякі колишні учні заявили, що подали на Якимчук заяву в кіберполіцію. Люди не збираються просто так опускати руки і вже створили сторінку в Instagram, щоб об'єднати всіх, кого обдурила блогерка.

Люди також пишуть про те, що секретна інформація, яку вони почули в курсі, є в Google, Youtube, Instagram і т. д, але гроші за курси повернути вже неможливо.

Нагадаємо, у Києві затримали шахрайку, яка "розводила" людей з орендою квартир.

Раніше експерти розповіли, як не потрапити в руки шахраїв-орендодавців.

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