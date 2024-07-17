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В честь 77-летия королевы Камиллы Букингемский дворец показал ее новое фото

Среда 17 июля 2024 15:50
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В честь 77-летия королевы Камиллы Букингемский дворец показал ее новое фото Королева Камилла (фото: Getty images)
Автор: Любовь Блажко

17 июля королеве Камилле исполнилось 77 лет, и на честь праздника Букингемский дворец обнародовал новый портрет жены короля Чарльза III.

Как представители британской монархии поздравили Камиллу с днем ​​рождения и что о ней известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Камилле 77 лет

Традиционно в день рождения членов королевской семьи представители дворца представляют их новые портреты, и этот раз тоже не стал исключением.

"Желаем Ее Величеству королеве счастливого дня рождения", - отмечается в подписи к кадру.

К поздравлениям королевы Великобритании присоединилась семья принца и принцессы Уэльских. В своих соцсетях они поделились фото Камиллы, на котором она позировала в саду дома в Реймилле, Уилтшир.

Архивный кадр авторства Кейт Миддлтон был сделан в честь 75-летия королевы два года назад. Фотография попадала в обложку Country File, номер которой избранница короля Британии презентовала в качестве приглашенного редактора.

В честь 77-летия королевы Камиллы Букингемский дворец показал ее новое фото

Поздравление от Кейт и Уильяма (Фото: instagram.com/stories/princeandprincessofwales)

Что известно о Камилле Паркер Боулз

Она родилась 17 июля 1947 года. За на тот момент еще принца Уэльского Чарльза Камилла вышла замуж в 2005 году. Влюбленные решили узаконить свою любовь после многолетней истории отношений.

После смерти королевы II Камилла взошла на престол вместе с мужем - это произошло в мае прошлого года.

Первым мужем Камиллы был офицер гвардии и лейтенант в Blues and Royals Эндрю Паркер Боулз. Они пошли под венец в июле 1973 года, а развелись в марте 1995 года. В этом браке женщина родила сына Тома, крестным отцом которого является Чарльз, и дочь Лору.

На свадьбе было около 800 гостей, в числе которых некоторые представители британской монархии: принцесса Анна, королева-мать Елизавета, принцесса Маргарет, графиня Сноуден. Громкое гулянье тогда назвали "свадьбой года".

Недавно королевские инсайдеры высказались о Кейт Миддлтон, которая лечится от рака.

Также мы писали о том, что королевская семьярастрогала сеть семейным фото принца Уильяма в честь его 42-летия.

Для написания материала были использованы источники: пост со страницы британской монархии в соцсети X (бывший Twitter), stories в Instagram Кейт Миддлтон и принца Уильяма, информация о королеве Камилле со страницы Wikipedia.

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