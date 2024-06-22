Инна Мирошниченко призналась, почему еще не усыновила второго ребенка

Почему Мирошниченко пока не удалось найти ребенка

Инна уже рассказывала, что прошла курсы усыновителей еще раз, после которых ей сказали, ребенка какого пола и возраста она может искать. Впрочем, все это происходит не так быстро, как хотелось.

"Очень много моментов зависит не от нас, не от меня. От разных служб, органов, структур... Как только все будет ясно и понятно, я все расскажу", - объяснила жена ведущего.

Дети Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Она подтвердила, что ищет девочку, которая будет старше ее детей. Инна и Тимур воспитывают дочь и сына, а год назад "родили сердцем" еще одного мальчика Марселя, которому было примерно 2 года.

"Мы до сих пор намерены усыновить ребенка в возрасте от 8 до 12 лет, в поиске 8-10 лет, чтобы не была слишком большой разница. Но не принципиально", - отметила правозащитница.

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Планируют ли Мирошниченко усыновлять еще больше детей

По словам Инны, когда они найдут четвертого ребенка, то планируют взять паузу. Но это обусловлено тем, что у них больше не будет места в квартире.

Тимур и Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Мы пока собираемся остановиться на четвертом ребенке, просто учитывая, что у нас больше нет места в квартире, куда бы мы могли разместить еще одного ребенка. Но когда наши жилищные условия позволят нам принять еще детей - мы на этом не останавливаемся. И пятый, может быть, шестой - пока не могу сказать", - добавила она.