Инна Белень после разрыва с Тереном подогрела слухи о романе с известным певцом

Так, артист опубликовал фото, на котором позирует вместе с Инной на фоне заснеженного пейзажа.

"Хороших выходных", - подписал певец фото и отметил Белень. Инна Терен и Вадим Олейник (фото: instagram.com/innka_belen)

В комментариях к посту Инна написала: "Целый пост для меня, какая честь".

Поклонники не надеялись увидеть совместный снимок певца и победительницы "Холостяка".

Некоторые предположили, что это своеобразный намек на будущий сезон "Холостячки", тогда как другие считают, что между Владом и Инной может быть романтическая связь.

Топ, вітаємо, гарних вихідних

Ваааау

Прогрів до нового сезону "Холостячка"

Оце поворот

Ну які гарні

Напомним, о расставании Инны Белень и Александра Терена стало известно в прошлом месяце. В интервью Терен признался, что не почувствовал глубокой эмоциональной связи со своей избранницей, тогда как Инна отметила, что влюбилась в него во время участия в романтическом шоу.

Что касается личной жизни Вадима Олейника, он четыре года был в отношениях с Софией Нестеренко.

В январе артист сообщил, что они решили сделать паузу в отношениях. По его словам, причиной такого решения стали личные поиски себя.