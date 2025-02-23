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Инна Белень после разрыва с Тереном подогрела слухи о романе с известным певцом

Инна Терен (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Иванна Пашкевич

Победительница "Холостяка" Инна Белень, которая недавно призналась, что открыта к новым отношениям после разрыва с Александром Тереном, подогрела слухи о новом романе с бывшим участником группы "ДиО.фильмы" Вадимои Олейником.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певца.

Так, артист опубликовал фото, на котором позирует вместе с Инной на фоне заснеженного пейзажа.

"Хороших выходных", - подписал певец фото и отметил Белень.Инна Терен и Вадим Олейник (фото: instagram.com/innka_belen)

В комментариях к посту Инна написала: "Целый пост для меня, какая честь".

Поклонники не надеялись увидеть совместный снимок певца и победительницы "Холостяка".

Некоторые предположили, что это своеобразный намек на будущий сезон "Холостячки", тогда как другие считают, что между Владом и Инной может быть романтическая связь.

  • Топ, вітаємо, гарних вихідних
  • Ваааау
  • Прогрів до нового сезону "Холостячка"
  • Оце поворот
  • Ну які гарні

Напомним, о расставании Инны Белень и Александра Терена стало известно в прошлом месяце. В интервью Терен признался, что не почувствовал глубокой эмоциональной связи со своей избранницей, тогда как Инна отметила, что влюбилась в него во время участия в романтическом шоу.

Что касается личной жизни Вадима Олейника, он четыре года был в отношениях с Софией Нестеренко.

В январе артист сообщил, что они решили сделать паузу в отношениях. По его словам, причиной такого решения стали личные поиски себя.

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