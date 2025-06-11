Инна Белень после долгой паузы прервала молчание и показалась в больнице: что известно

Победительница 13-го сезона "Холостяк" Инна Белень, которая ранее "засветила" лицо нового бойфренда , впервые за долгое время появилась в сети и рассказала про проблемы со здоровьем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Дело в том, что Белень последний раз появлялась в Stories еще в конце мая. Тогда она показалась в больнице с катетером для капельницы на руке.

"Скоро вернусь к вам и все расскажу", - отметила она.

Инна Белень прервала молчание в сети (скриншот)

Вчера она появилась в блоге, заинтриговав подписчиков. Фото снова было сделано в больничной палате.

"Планировала все рассказать вам, но состояние не очень. Как только отойду, все расскажу. Спасибо, что вы со мной", - написала она в Stories.

Белень показала фото из больницы (скриншот)

Победительница "Холостяка" выложила несколько фото и показала, как она выглядит. Судя по всему, речь идет про операцию.

Инна Белень показала фото из больницы (скриншот)

"Но перед этим - необходимо немного вернуться назад, чтобы вы поняли, что к этому привело. Это не спонтанно, я хотела этого давно", - рассказала девушка.

Далее она начала рассказывать, что ее вес всегда был в пределах 55 кг.

Победительница "Холостяка" рассказала, почему оказалась в больнице (скриншот)

"Но было два момента, которые я не могла ни проконтролировать, ни проигнорировать. Два удара, которые изменили не только вес", - подчеркнула она.

Инна Белень (скриншот)

Затем Инна поделилась подробностями, что это медицинская история, которая тянется с детства.

"Медицинская история, которая началась в детстве. У меня был сильный кифосколиоз (искривления хребта, из-за которого грудная клетка развивается асимметрично). Разница в длине ног - 4 см", - отметила Белень.

"Я носила корсеты с металлическими вставками, ходила на ЛФК, каждый день плавала. И даже проходила электростимуляцию - мышцы били током, чтобы хоть немного снять спазмы. И еще очень болезненные массажи", - отметила Инна.

Также она показала, как выглядела ее спина после таких массажей.

Инна Белень (скриншот)

Другие подробности и какую процедуру она сделала, победительница "Холостяка" пока не раскрыла.

Что известно про Инну Белень

Напомним, Инне - 29 лет. Девушка родом из Харькова, имеет образование переводчицы с немецкого.

Много лет училась и работала в Германии, там она занимала должность руководительницы ресторана, занималась инвестициями.

В Германии она также встретила свою любовь и вышла замуж. Однако этот брак продлился недолго - 4 года. Возлюбленные разошлись из-за того, что Белень много времени уделяла работе и фактически обеспечивала мужа, который был на 4 года моложе ее.

После начала войны в Украине она вернулась домой, стала волонтерить и помогать военным. Также она регулярно сдает кровь в качестве донора.

Осенью 2024 года засветилась на ТВ - она стала победительницей популярного реалити про любовь "Холостяк" с ветераном войны Александром Будько с позывным "Терен".

Однако после окончания проекта пара практически сразу распалась, перед этим публично поссорившись.

Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)