Ингулец стал красного цвета: последствия ударов россиян по дамбе Кривого Рога показали на фото

Российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по критической инфраструктуре Кривого Рога на прошлой неделе, и под обстрелы захватчиков попала дамба на реке Ингулец , что привело к временному подтоплению некоторых районов города. Сама вода в реке стала красно-коричневого цвета.

Как теперь выглядит река Ингулец, и какие последствия российского ракетного террора Кривбаса - читайте в материале ниже.

После ударов войсками РФ крылатыми ракетами "Кинжал" и "Искандер" 14 и 15 сентября по гидротехническим сооружениям Кривого Рога была повреждена дамба и зафиксировано разрушение гидротехнического защитного сооружения Карачуновского водохранилища.

Уровень воды в реке Ингулец поднялся в некоторых местах, в Кривом Роге произошло определенное подтопление домов в ряде районов города.

Работники ГСЧС и аварийных служб ликвидировали последствия, и по данным на 17 сентября на всех участках Ингульца уровень воды уже не превышал критических меток, вода сходила по всей территории.

Красная вода Ингульца

Что касается самой реки около Кривого Рога, то она окрасилась в красный и коричневый цвет. Местным жителям, которые рыбачат на Ингульце, приходится ловить рыбу именно в такой воде.

Соответствующее фото опубликовал журналист Стас Козлюк в своем Twitter. Он отмечает, что хотя вода после вражеских атак дамбы на Ингульце уже опустилась в городе, "проблем возникла гора".

"А вот вам картинка. Ничего необычного. Просто местные ловят рыбу в красной реке. Им ок", - подписал Козлюк снимок.

Люди рыбачат на Ингульце в красной воде (фото: twitter.com/ReporterTired)

Почему окрасился Ингулец

Обратим внимание, что в Государственном агентстве водных ресурсов Украины на прошлой неделе рассказали, что были взяты образцы воды для оперативного измерения в лаборатории. Отмечается, что ситуация на реке Ингулец контролируемая.

"Пробы отобраны в наиболее доступных местах - 2, 5 и 30 км ниже ГТС Карачуновского водохранилища по течению г. Ингулец. В местах отбора проб наличие воды красного оттенка не наблюдалось", - информировали в агентстве на странице в Facebook 16 сентября.

Вот как объяснили в Госводагентстве ситуацию с изменением цвета воды в реке после сообщений местным СМИ, что восстановительных работ используется бут, суглинок и щебень.

"Потенциальной причиной такой окраски реки Ингулец является наличие в вышеупомянутых материалах, почве и породах руд природного минерала для данной территории "гематита" или другими словами "кровавого камня"", - говорится в заявлении агентства.

Так, после ракетных атак российских захватчиков по Криворожскому району и дамбе в прессе появились такие фотографии покрасневшего Ингульца.

Вода в реке Ингулец стала красно-коричневого цвета (фото: 1kr.ua / dp.suspilne.media)