Інгулець став червоним: наслідки ударів росіян по греблі Кривого Рогу показали на фото

Російські окупанти завдали кількох ракетних ударів по критичній інфраструктурі Кривого Рогу минулого тижня, і під обстріл загарбників потрапила дамба на річці Інгулець , що призвело до тимчасового підтоплення деяких районів міста. Сама вода у річці стала червоно-коричневого кольору.

Як тепер виглядає річка Інгулець, та які наслідки російського ракетного терору Кривбасу - читайте у матеріалі нижче.

Після ударів військами РФ крилатими ракетами "Кинжал" та "Іскандер" 14 та 15 вересня по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу було пошкоджено греблю та зафіксовано руйнування гідротехнічної захисної споруди Карачунівського водосховища.

Рівень води у річці Інгулець піднявся у деяких місцях, у Кривому Розі сталося певне підтоплення будинків у низці районів міста.

Працівники ДСНС та аварійних служб ліквідували наслідки, і за даними на 17 вересня на всіх ділянках Інгульця рівень води вже не перевищував критичних міток, вода сходила по всій території.

Червона вода Інгульця

Щодо самої річки біля Кривого Рогу, то вона забарвилася у червоний та коричневий колір. Місцевим жителям, які рибалять на Інгульці, доводиться ловити рибу саме у такій воді.

Відповідне фото опублікував журналіст Стас Козлюк у своєму Twitter. Він зазначає, що хоч вода після ворожих атак дамби на Інгульці вже опустилася в місті, "проблем виникла гора".

"А оце вам картинка. Нічого незвичного. Просто місцеві ловлять рибу у червоній річці. Їм ок", - підписав Козлюк знімок.

Люди рибалять на Інгульці у червоній воді (фото: twitter.com/ReporterTired)

Чому забарвився Інгулець

Звернемо увагу, що у Державному агентстві водних ресурсів України минулого тижня розповіли, що було взято зразки води для оперативного вимірювання у лабораторії. Зазначається, що ситуація на річці Інгулець є контрольованою.

"Проби відібрано у найбільш доступних місцях - 2, 5 та 30 км нижче ГТС Карачунівського водосховища по течії р. Інгулець. У місцях відбору проб наявність води червоного відтінку не спостерігалось", - інформували в агентстві на сторінці у Facebook 16 вересня.

Ось як пояснили у Держводагентстві ситуацію зі зміною кольору води в річці після повідомлень місцевим ЗМІ, що відновлювальні роботи використовують бут, суглинок і щебінь.

"Потенційною причиною такого забарвлення річки Інгулець є наявність у вищезгаданих матеріалах, ґрунті та породах руд природного мінералу для даної території "гематиту" або іншими словами "кривавого каменю", - йдеться у заяві агентства.

Так, після ракетних атак російських загарбників по Криворізькому району та греблі в пресі з'явилися такі фотографії почервонілого Інгульця.

Вода у річці Інгулець стала червоно-коричневого кольору (фото: 1kr.ua / dp.suspilne.media)