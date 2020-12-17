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Інформаційна війна триває: TikTok заблокував популярні відео про військових ЗСУ

Автор: Styler

Популярна соціальна мережа TikTok заблокувала досить поширений український хештег #АТО, який набирав мільйони переглядів.

Коли цей хештег заблокували, то з ТОПів переглядів зникло все відео з українськими військовими. Про це розповів офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Facebook.

"З блокуванням хештега з ТОПів переглядів зникли всі відео російсько - української війни, докази російської агресії, відео з нашими воїнами, а також всі відео де був записаний цей хештег отримали приховане блокування. Зараз ці відео доступні тільки на сторінці авторів, а не індексуються в загальному перегляді", - написав він.

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TikTok заблокований хештег АТО (скріншот)

Він також підкреслив, що хештеги терористичних організацій #днр #лнр #лднр #новороссия поширюються в мережі і їх не блокують.

"Поки офіси соціальних мереж і модерація українського сегменту буде знаходитися в Росії, ми і надалі будемо спостерігати це. Але війна і на цьому фронті триває", - зазначив Анатолій.

Нагадаємо, російські пропагандисти запустили свій мобільний додаток в Google Play Store для Androind-пристроїв. При цьому він замаскований під українське військове радіо "Армія FM". Але на ділі ций додаток транслює російську пропаганду.

Раніше один з головних російських пропагандистських ресурсів жорстко осоромився з українським літаком-винищувачем Су-27.

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