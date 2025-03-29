Паша Техник умер или нет: что известно о состоянии скандального российского рэпера

Но действительно ли он ушел из жизни? РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о состоянии рэпера.

Что известно о здоровье Паши Техника

В четверг, 27 марта, он оказался в одной из больниц Таиланда в тяжелом состоянии. Артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, о чем сообщил его менеджер Марк. Через сутки стало известно об ухудшении состояния. Для сложной операции начали собирать деньги - более 60 тысяч долларов.

Сегодня, 29 марта, ряд российских СМИ и пабликов сообщили, что жизнь Паши Техника не удалось спасти. По слухам, у него умер мозг, но врачи еще поддерживают работу сердца.

Однако впоследствии новости о смерти скандального россиянина опроверг его менеджер, заявив, что "он еще всех переживет". Девушка рэпера Кристина сообщила, что он находится в тяжелом состоянии, но все еще жив. Бывшая жена Ева Карицкая также отметила, что информация о смерти мозга является ложной.

Сообщалось, что Техник мог впасть в кому после отравления наркотическими веществами.

Что известно о состоянии Паши Техника (instagram.com/techniquepashalive)

Паша не впервые оказывается на больничной койке. В октябре 2022-го его доставили в больницу после передозировки. Он даже впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Врачам тогда удалось его спасти. Сам рэпер после этого заявлял, что прекратил употреблять наркотики, но впоследствии стало понятно, что он не избавился от зависимости.

Что известно о Паше Технике

Павел Ивлев, который взял псевдоним Паша Техник, - один из основателей андеграундной группы Kunteynir. Родился 1 июля 1984 года в Москве. В 2001 году создал группу Kunteynir, которая получила известность благодаря провокационному стилю и использованию нецензурной лексики. Неоднократно имел проблемы с законом, в частности с 2009 по 2013 отсидел пять лет за хранение и распространение наркотиков. В 2018-м заявлял, что ему запретили въезд в Украину, о чем он узнал, когда пытался навестить мать своей жены. Был женат на Еве Карицкой. В 2019 году у них родился сын Иван. В сентябре 2022-го появилась информация, что его новая девушка Катя Лоли ожидает от него ребенка, но уже 20 октября того же года пара разошлась.

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