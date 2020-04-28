Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 28 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд відкриє 280 продовольчих ринків в країні до кінця тижня

Пандемія коронавирусу продовжує поширюватися в Україні і світі. У Кабміні обіцяють до кінця тижня відкрити продовольчі ринки і допускають передчасне зняття значних транспортних обмежень, а у світі не поспішають скасовувати карантин і попереджають про економічну катастрофу. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 28 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

інфіковані коронавірусом в країні 9009 осіб

померли від ускладнень 220 українців

Кабмін відкриє продовольчі ринки до кінця тижня

запуск транспорту може відбутися швидше, ніж заплановано владою

режим самоізоляції залишиться після відкриття кордонів

Статистика захворюваності по Україні

В Україні заразилися на коронавірус за останню добу 392 особи, підтверджено 11 нових летальних випадків. На апараті штучної вентиляції легень знаходяться 110 хворих. Всього за даними Міністерства охорони здоров'я, інфікованих COVID-19 в країні 9009 пацієнтів, померли від хвороби 220 українців, одужали 864. Серед тих, хтов заразивя висока частка медичних працівників 1749 і дітей 614. Також зростає кількість хворих на коронавірус в армії. Медичні сили ЗСУ повідомляють про 44 випадки зараження військовослужбовців.

З метою контролювати ситуацію з поширення хвороби найближчим часом майже півмільйона українців пройдуть тестування на коронавірус. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в країні почнуть робити 10 тис ПЛР-тестувань щодоби. Крім того, у медичному відомстві вивчається питання наявності імунітету до COVID-19 в Україні, для цього лікарі планують використовувати у практиці ІФА-тести. Для протидії загостренню ситуації з коронавірусу і боротьбі з подальшими пандеміями МОЗ закупить у держрезерв засоби індивідуального захисту медиків: костюми біозахисту, маски, респіратори.

Скасування карантинних обмежень в країні

План уряду щодо зняття карантину викликає неоднозначну реакцію у суспільстві та бізнесі. Представники міської влади відразу трьох обласних центрів Львова, Дніпра та Івано-Франківська звернулися у Кабмін з проханням дозволити роботу малого і середнього бізнесу, відкрити міські ринки. У Полтаві та Чернівцях підприємці вийшли на акції протесту. В Окружний суд Києва подано 22 позови громадян щодо карантинних обмежень. Мер столиці Віталій Кличко також висловлює ряд зауважень до плану.

На нараді в Офісі президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв у середу на засіданні розглянути питання відкриття 280 критих продовольчих ринків до кінця тижня. "Продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання і харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановимо чіткі правила і давайте дозволимо відкрити. Треба вчитися жити і працювати в нових умовах", - заявив голова держави Володимир Зеленський. Також у президента повідомили про масові порушення карантину у вихідні. 13 тисяч осіб відвідали кладовища незважаючи на заборону і перенесення поминальних днів.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко допускає завершення карантину значно швидше, ніж передбачається у плані Кабміну. "Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап", - сказав Ляшко. Третій та четвертий етапи знімають значні транспортні обмеження в країні, в тому числі передбачають запуск метро Києва, Дніпра, Харкова. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, після 12 травня запрацюють міські, приміські та міжміські сполучення. Йдеться про автомобільний і залізничний транспорт. За його словами, після відкриття кордонів продовжить діяти режим самоізоляції, що передбачає після повернення на батьківщину 14-денний карантин.

У разі різкого збільшення кількості хворих у Кабміні посилять карантин. "Наступні етапи не прив’язані до конкретних дат, а їх запуск залежить від динаміки захворювання. Водночас, якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості захворілих, то карантинні заходи можуть знову бути посилені", - заявив прем'єр Шмигаль.

В Україну з Майамі прилетів спецрейс з 259 нашими співгромадянами. Як стверджують у Мінінфраструктури до 10 травня такі рейси заплановано з 26 міст світу.

Боротьба з пандемією в світі

У світі заражено коронавірусом понад 3 млн осіб, померли від ускладнень інфекції 207 тис, вилікувалися 882 тис пацієнтів. Найбільша кількість жертв зафіксовано в США 55,4 тис, інфіковано майже 1 млн громадян країни, 15 тис знаходяться у критичному стані. Найсерйозніший удар завдано економіці, початок одужання якої планується не раніше кінця літа. За словами американського міністра фінансів Стівена Мнучіна, влада країни вливає трильйони доларів для порятунку економіки держави.

У Великобританії зафіксовано 413 смертей за добу від коронавирусу. Це найменший показник з минулого місяця. На очікувану заяву уряду про "зміни в обмеженях" прем'єр Борис Джонсон сказав: "Ми просто не можемо зараз сказати, як швидко чи повільно або навіть коли ці зміни будуть зроблені, хоча, звичайно, уряд скаже про це набагато більше в найближчі дні. Ми також повинні визнати ризик повторного стрибка, ризик втратити контроль над вірусом і допустити поширення епідемії на колишньому рівні, тому що це буде означати не тільки нову хвилю смерті і хвороб, але і економічну катастрофу".

У Франції також зафіксовано найнижчий показник летальних випадків за 5 тижнів. За добу померли від ускладнень 242 француза. У цілому в країні зафіксовано 22856 летальних випадків.

Кількість зарежних у Німеччині зросла до 155 тис, померли за добу 140 хворих. За весь час пандемії в країні померли 5750 інфікованих, 114 тис одужали.

Стрімке зростання заражених також зафіксовано у Росії. Країна зайняла 9-е місце за кількістю хворих COVID-19 у світі. На даний момент хворіють на коронавірус 87 тис росіян, 794 померли.

У Литві влада дозволила відкритися кафе, салонам краси та музеям. Єдиною умовою є дистанція між людьми більше 2 метрів і відсутність груп більше 2-х осіб у громадських місцях.

У Білорусі президент Олександр Лукашенко заявив, що для боротьби з пандемією його країні не потрібен карантин. Він нагадав, що Білорусь мало не єдина держава в Європі, яка не закрила своїх кордонів і не забороняла громадянам відвідувати церкви.