Супрун дала важливі поради батькам з немовлятами

Супрун продовжує давати корисні поради українцям
Уляна Супрун розповіла про важливість контакту між батьками і новонародженою дитиною. Мова йде про шкіра-до-шкіри або так званий метод кенгуру, який вважається стандартом виходжування недоношених дітей і має багато переваг для здоров'я. Про це в. о міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.
За словами Супрун, цей метод почали розробляти ще в кінці 1970-х років як один з компонентів альтернативного підходу до традиційної допомоги новонародженим дітям, які народилися з низькою вагою.
З тих пір метод кенгуру вважається абсолютно безпечним, а ефективність його використання доведена досвідом багатьох розвинутих країн. Сьогодні його використовують в більш ніж в 70 країнах світу.
Суть методу проста: малюка в підгузку викладають на груди мами обличчям один до одного шкіра-до-шкірі. Тато так само може використовувати цей метод. Можуть це робити й інші родичі, коли батьків немає поруч, або ж вони не мають можливості застосувати метод за станом здоров'я. Щоб температура тіла зберігалася, дитину накривають зверху пелюшкою або ковдрою.
Уляна Супрун розповіла батькам про метод кенгуру (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Передчасно народженими вважаються діти, що з'явилися на світ раніше 37 тижня вагітності з вагою менш 2,5 кг. В Україні виходжуються немовлята вагою від 500 грамів і терміном вагітності від 22 тижнів. Такі діти народжуються на світ з не до кінця сформованою серцево-судинною, травною, дихальною та нервовою системами і потребують особливого догляду.
Метод Кенгуру може суттєво покращувати процес виходжування малюка.
Метод кенгуру корисний не тільки для дитини, але і для матері:
За словами Супрун, до цього методу є певні вимоги: немовля повинно бути стабільним і позитивно реагувати на метод кенгуру. Даний спосіб виходжування дитини повинен бути комфортним обом сторонам.
В Україні у більшості медустановах застосовують даний метод у відділеннях інтенсивної терапії, на другому етапі виходжування. При цьому одні інтегрували його повноцінно, інші використовують лише деякі елементи. Рекомендується, щоб батьки продовжували використовувати метод кенгуру і вдома.
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