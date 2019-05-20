Інавгурація Зеленського: у мережу злили фото з репетиції урочистості

Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться сьогодні, 20 травня. Вчора команда нового глави країни провела закриту репетицію урочистості. Тим не менш в мережу потрапили фото з підготовки до заходу. Про це повідомляє канал 112.ua.

На репетиції біля Верховної Ради, яка проходила 19 травня, були присутні також військові, а військовий оркестр зіграв свою партію.

Інавгурація Зеленського - з'явилися фото з репетиції (112.ua)

Повідомляється, що перша частина репетиції інавгурації проходила без Зеленського - його тимчасово заміняв статист.

Інавгурація Зеленського - з'явилися фото з репетиції (112.ua)

Зеленський з'явився під стінами Ради вже ближче до вечора.

Інавгурація Зеленського - з'явилися фото з репетиції (112.ua)

Нагадаємо, початок урочистостей у Верховній Раді заплановано на 10:00 - тоді буде відкрито урочисте засідання, на якому новообраний гарант прийме присягу Україні.

Інавгурація Зеленського - з'явилися фото з репетиції (112.ua)

До речі, патрульна поліція перекрила ряд вулиць у центрі Києва у зв'язку з інавгурацією.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський пригрозив Верховній Раді через те, що вона призначила дату торжетсвенного вступу його на посаду на 20-е, а не на 19-е, як вимагала команда Зеленського.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський на 75-ту річницю депортації кримських татар висловився про Крим.