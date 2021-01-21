Інавгурація президента США не обійшлася без кумедних мемів

У середу, 20 січня, в США пройшла інавгурація новообраного президента Джо Байдена. В цей день він офіційно став 46 президентом країни. При цьому користувачі мережі постаралися, щоб свято запам'яталося надовго.

Одразу ж після інавгурації в мережі з'явилася велика кількість мемів, пов'язаних з цією подією.

Джо Байден потрапив під роздачу після того, як під час присяги на вірність США поклав руку гігантську біблію.

"Перше видання, яке підписав сам Ісус", - написав користувач мережі.

"Не можу повірити, що Джо клянеться на меню ресторану Cheesecake Factory", - пожартувала Мішель Коллінз.

Зіркою мемів став не тільки Байден, але і Берні Сандерс - 79-річний незалежний політик і громадський діяч, сенатор від штату Вермонт з 2007 року.

При цьому велика кількість мемів з'явилася через наряд політика.

"Берні одягнувся так, ніби вирішив постояти в черзі на пошті".

"Коли вибрався в місто, щоб провести час з друзями".

Для сенатора також знайшлося місце і в мюзиклі "Чикаго", і на троні Вестероса зі знаменитого серіалу "Гра престолів".

Офіційний Instagram-аккаунт Нью-Йорка вважає, що Сандерс відмінно вписується до вулиць міста.

Особливу любов у соцмережах заслужили рукавиці сенатора. У твіттері навіть з'явився хештег #BernieMittens. Варто зазначити, що рукавиці зв'язала йому вчителька з Вермонта зі старих светрів. Вони прикрашені флісом з переробленого пластику.

Дісталося також і співачці Леді Газі, яка заспівала гімн США на урочистому концерті.

"Знайдіть Мадонну і приведіть її до мене".

Не обійшлося і без жартів в сторону сім'ї Дональда Трампа. У мережі помітили, що Дональд і Меланія залишають Білий дім без 14-річного сина Беррона.

"Ей, ви дитину свою забули".

"Беррон Трамп сьогодні вночі біля ліжка Джо Байдена запитує про те, куди пропали його батьки".

Нагадаємо, що в мережі з'явилися фото і відео з концерту на інавгурації Байдена.

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