З'явилися фото та відео з концерту на інавгурації Байдена: яскраве шоу!

Інавгурація Джо Байдена (фото: Getty Images)

У середу, 20 січня, у Вашингтоні відбулася інавгурація нового президента США Джо Байдена. Сьогодні він офіційно став 46 президентом країни. В честь цього пройшов урочистий концерт.

Заспівати гімн на інавгурації президента США запросили відому співачку Леді Гага. Варто зазначити, що артистка була прихильником Байдена під час президентських перегонів 2020 року.

Вона вийшла на сцену у великій червоній спідниці і з величезною брошкою у вигляді золотого голуба. У супроводі оркестру морської піхоти США вона заспівала гімн у мікрофон золотистого кольору.

Також на сцену вийшла ще одна популярна американська співачка Дженніфер Лопес, яка заспівала пісню "This Land is Your Land" і "America The Beautiful".

Американський виконавець кантрі-музики Гарт Брукс заспівав на інавгурації президента США пісню "Amazing Grace".

Варто зазначити, що під час своєї інавгураційної промови Джо Байден прокоментував штурм Капітолію. Він заявив, що в країні такого більше не станеться.

Також новообраний президент США пообіцяв перемогти екстремізм і тероризм в США.

Нагадаємо, що Дональд Трамп підставив нового президента США Джо Байдена в день інавгурації. За традицією, екс-президент повинен відправити за новообраним главою держави урядовий літак, який доставить його і першу леді на урочисту церемонію. Але Трамп змусив Байдена самостійно добиратися на інавгурацію.

