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Чи мають право вчителі писати зауваження у щоденнику учня: експерти дали відповідь

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Субота 12 лютого 2022 20:29
Чи мають право вчителі писати зауваження у щоденнику учня: експерти дали відповідь Чи може вчитель писати зауваження в щоденнику (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У школі вчителі у щоденнику можуть залишати зауваження чи знаки питання червоною ручкою. Однак, батьки обурюються, що потім щоденник дитини виглядає всередині не дуже привабливо.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Зокрема, такі дії від вчителя викликали чималу дискусію в соцмережі. Одна мама вважає, що якби не червоні записи від вчителя, то контролювати успішність дітей було б важче.

Після допису однієї мами школяра у Facebook, про те чи має право вчитель писати зауваження в щоденнику червоною ручкою, виникли суперечки.

Чи мають право вчителі писати зауваження у щоденнику учня: експерти дали відповідьЧи мають право вчителі писати зауваження у щоденнику учня: експерти дали відповідьЧи можуть батьки писали зауваження в щоденнику (facebook.com/groups/Батьки SOS)

Чи може вчитель писати зауваження

За словами юриста громадської організації "Батьки SOS" Романа Бондаренка, існування щоденників не передбачено жодним нормативним актом. Тобто немає жодного закону, постанови чи розпорядження, яке б запроваджувало існування щоденників і їхнє введення.

Він додав, що щоденник не є обов’язковим в школах. Тому, якщо у дитини його немає, то їй нічого не буде.

Також юрист пояснює, що записувати домашнє завдання чи робити будь-які необхідні помітки дитина може й у звичайному зошиті чи блокноті.

"Раніше щоденник був засобом зв'язку між вчителем і батьками, коли не було мобільних телефонів, не було електронної пошти та різних месенджерів. Тоді через щоденник передавалась інформація", – додав він.

Що каже психолог

Дитячий психолог Дарина Силіванова вважає, що щоденник не така вже й безглузда річ.

"Я прихильниця того, щоб певні дисципліни й певна структура в освіті була. Вона потрібна дітям для того, щоб було розуміння якихось завдань, відповідальності",– каже вона.

Експерт каже, якщо ви розгорнули його, а там все червоне, то краще поспілкуватися з дитиною, а потім з із вчителем.

Раніше ми повідомляли, що український вчитель після інсульту отримав дар.

Також ми писали, що в Україні змінять дизайн шкільних їдалень.

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