Имеют ли право учителя писать замечания в дневнике ученика: эксперты дали ответ

В школе учителя в дневнике могут оставлять замечания или знаки вопроса красной ручкой. Однако, родители возмущаются, что потом дневник ребенка выглядит внутри не очень привлекательно.

В частности, такие действия от учителя вызвали немалую дискуссию в соцсети. Одна мама считает, что если бы не красные записи от учителя, то контролировать успеваемость детей было бы труднее.

После сообщения одной мамы школьника в Facebook, о том имеет ли право учитель писать замечания в дневнике красной ручкой, возникли споры.

Могут ли родители писали замечания в дневнике (facebook.com/groups/Батьки SOS)

Может ли учитель писать замечания

По словам юриста общественной организации "Родители SOS" Романа Бондаренко, существование дневников не предусмотрено ни одним нормативным актом. То есть нет ни одного закона, постановления или распоряжения, которое бы вводило существование дневников и их введение.

Он добавил, что дневник не является обязательным в школах. Поэтому, если у ребенка его нет, то ему ничего не будет.

Также юрист объясняет, что записывать домашнее задание или делать любые необходимые пометки ребенок может и в обычной тетради или блокноте.

"Раньше дневник был средством связи между учителем и родителями, когда не было мобильных телефонов, не было электронной почты и различных мессенджеров. Тогда через дневник передавалась информация", – добавил он.

Что говорит психолог

Детский психолог Дарья Силиванова считает, что дневник не такая уж и нелепая вещь.

"Я сторонница того, чтобы определенные дисциплины и определенная структура в образовании была. Она нужна детям для того, чтобы было понимание каких-то задач, ответственности", – говорит она.

Эксперт говорит, если вы развернули его, а там все красное, то лучше пообщаться с ребенком, а потом с учителем.