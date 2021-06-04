Місячний календар здоров'я на червень 2021: коли не варто йти до лікаря

Місячний календар дуже важливий для тих, хто планує свої медичні операції й походи до лікаря. Як стверджують фахівці, від місячного циклу залежить робота внутрішніх органів і вони стають більш чутливими в деякі дні, а також можуть менше реагувати на необхідне лікування.

У які дні не варто відвідувати лікаря і планувати медичні операції, розповіли на порталі Poradnica.

Нервова система перенапружена і є схильність до стресів: 1, 2, 3, 9, 10, 18, 19, 24, 28, 29 і 30 Червня

Не варто йти до стоматолога - 4, 5 червня

Варто уникати хірургічного втручання і будь-яких методів впливу на орган, систему або частину тіла:

Голови, очей, вух, верхня щелепа - 3, 4, 5 червня

Шия, нижня щелепа, вуха, горло - 6, 7, 8 червня

Легкі, дихальні шляхи, плечі, руки, пальці рук - 9, 10, 11 червня

Груди, шлунок, жовчний міхур - 11, 12, 13 червня

Серце, спина - 14, 15 червня

Шлунково-кишковий тракт - 16, 17, 18 червня

Нирки, поперек - 18, 19, 20 червня

Сечостатевої системи, пахова зона - 20, 21, 22 червня

Печінка, стегна, таз - 22, 23, 24 червня

Кісткова система, коліна, хребет - 24, 25, 26 червня

Гомілки - 26, 27, 28 червня

Ступні, лімфа, нервова система - 1, 2, 3, 28, 29 і 30 червня

Інші дні для різних втручань в організм людини можна вважати сприятливими. Варто повністю уникати будь – яких операцій в дні повного місяця - 24-25 червня.

У червні очікується сонячне затемнення 10 червня, а це означає, що три дні до цієї дати та два після – потрібно зберігати тишу в думках і діях. Не варто починати важливі справи, робити планові операції та інші важливі кроки. Цей час потрібно присвятити поверненню боргів, духовній роботі.