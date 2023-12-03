Имбирь очень полезен, но не для всех. Врач рассказал о рисках от потребления этого корня

Имбирь является частой добавкой к горячему чаю зимой. Этот корень помогает организму противостоять инфекциям, поэтому его давно используют как лечебное средство. Он действительно дает много полезных эффектов на здоровье, но вместе с тем некоторым людям следует быть крайне осторожными с его употреблением.

О том, чем полезен имбирь и кому его нужно опасаться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook .

Чем полезен имбирь

Корень имбиря хорошо известен и широко используется как специя и ароматизатор. Во многих культурах он на протяжении тысячелетий использовался как лечебное средство.

"Две чайные ложки имбиря содержат всего 4 калории. В корне имбиря немного витаминов и минералов, но немало антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от повреждений опасными свободными радикалами", - говорит врач.

Он перечисляет главные полезные эффекты для здоровья от употребления имбиря.

Мешает размножаться микроорганизмам

Некоторые химические соединения в свежем имбире помогают организму защититься от бактерий, вирусов и других инфекционных агентов. Они хорошо останавливают рост бактерий, таких как кишечная палочка и шигелла, и могут сдерживать вирусы, такие как RSV (респираторно-синцитиальный вирус).

Сохраняет здоровье полости рта

Активные соединения в имбири, которые называются гингеролами, предотвращают развитие бактерий в полости рта. Эти бактерии могут вызвать пародонтит, опасное инфекционно-воспалительное расстройство десен.

Устраняет тошноту

"Имбирь помогает облегчить тошноту, особенно во время беременности. Он способствует растворению и избавляет газов, что образуются и накапливаются в кишечнике. Также имбирь может помочь справиться с морской болезнью или тошнотой, вызванной химиотерапией", - говорит Швец.

Успокаивает боли в мышцах

Имбирь не снимет мышечную боль сразу, но со временем он поможет ее существенно ослабить. В некоторых исследованиях люди с мышечными болями после физических упражнений, которые употребляли имбирь, на следующий день испытывали меньшую боль, чем те, кто его не принимал.

Облегчает симптомы артрита

Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, в частности уменьшает отеки. Это может быть особенно полезно в комплексном лечении симптомов как ревматоидного артрита, так и остеоартрита.

"Облегчить боль и отек можно, как употребляя имбирь перорально, так и прикладывая имбирный компресс или пластырь на кожу", - объясняет диетолог.

При этом он отмечает, что не следует отказываться от основной терапии артрита, но употребление имбиря может способствовать уменьшению дозировок лекарства и продолжительности противовоспалительной терапии, которая может привести к побочным реакциям.

Сдерживает рост рака

Результаты некоторых наблюдений показывают, что биологически активные молекулы в имбири могут замедлять рост отдельных видов рака, таких как колоректальный рак, рак желудка, яичников, печени, кожи, молочной железы и простаты. Однако для проверки этого требуется больше исследований с надлежащей методологией.

Может способствовать снижению уровня сахара в крови

Одно недавнее небольшое исследование показало, что имбирь помогает организму лучше использовать инсулин.

"Следует продолжать планировать и выполнять исследования в этом направлении, чтобы убедиться, что имбирь действительно улучшает уровень сахара в крови", - говорит врач.

Облегчает менструальную боль

Исследование показало, что женщины, принимавшие 1500 мг имбирного порошка один раз в сутки в течение 3 дней во время цикла, испытывали меньшую боль, чем женщины, которые этого не делали.

Способствует снижению уровня холестерина

"Ежедневное потребление 5 г имбиря в течение 3 месяцев способствовало снижению уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, способствующих атеросклеротическому поражению сосудов", - добавляет Швец.

Усиливает защиту от разных заболеваний

Имбирь богат антиоксидантами. Эти соединения предотвращают стресс и повреждение ДНК клеток организма. Они помогают бороться с такими хроническими заболеваниями как высокое кровяное давление, болезнями сердца и легких, а также способствуют здоровому старению.

Облегчает расстройства пищеварения

"Имбирь может помочь при хроническом нарушении пищеварения, или диспепсии. Употребление имбиря перед едой будет способствовать более быстрому опорожнению, что предотвращает тяжесть и давление в желудке после еды", - говорит диетолог.

Какие риски от потребления имбиря

Врач отмечает, что в малых дозах имбирь почти не вызывает побочных эффектов. Высокие дозы имбиря - более 5 г в день - увеличивают вероятность их возникновения. Среди них - изжога, расстройство пищеварения и раздражение слизистой оболочки полости рта.

"Кроме того, имбирь повышает риск кровотечения, что может быть опасно при нарушении свертывания крови. А добавки с имбирем могут взаимодействовать с разбавителями крови и препаратами против диабета и высокого кровяного давления. Поэтому перед их употреблением следует посоветоваться с врачом", - предостерегает Швец.