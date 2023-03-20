Без иллюзий. Эксперт рассказала, на каком масле лучше всего жарить

"Не может быть полезной жарки. Без иллюзий", - сообщила эксперт.

Как готовить еду с пользой для здоровья?

Дорошкевич рекомендует заменять жарку на более низкотемпературную обработку. Потому что причина вреда для здоровья именно в высокой температуре жарки.

Тушение

Выбирайте хорошую качественную сковороду с толстым дном. Включайте средний огонь. Добавляйте масло, любое с температурой дымления до 200градусов. Продукт кладите на сковороду, чтобы просто схватилась корочка (не цветная), затем добавляйте жидкость (воду, томат, сметану), накрывайте крышкой, огонь минимальный. До готовности.

Запекание

Вы можете запекать с растительным маслом, можно без. Чем ниже температура в духовом шкафу, тем дольше готовим, тем еда полезнее. То есть если мясо куском, то лучше 4 часа при температуре 160 чем 2 часа при 175.

Приспускание

Берите минимум масла, огонь делайте ниже среднего. Положите продукт, накройте крышкой. Когда корочка начала менять цвет на светло-золотистый, переверните, снова накройте крышкой. Можно добавлять немного воды.