"Холостяк" Добрынин сказал, сколько денег ему нужно для "комфортной жизни": речь идет о тысячах долларов

Главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин рассказал, сколько денег ему нужно для "комфортной жизни". Также блогер ответил, какая именно деятельность приносит ему больше средств.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о деньгах и доходах Добрынин рассказал в интервью, вышедшем на YouTube-канале шоу "Неймовірна правда про зірок".

Где Добрынин зарабатывает больше денег

"Холостяк" активно ведет соцсети, работает на телевидении. Также он снимает собственное шоу на YouTube. По словам Добрынина, больше всего доходов ему приносят именно соцсети.

"Это моя работа в Интернете. То, что связано с YouTube и то, что связано с Instagram", - рассказал блогер.

Добрынин рассказал, на что тратит деньги (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Сколько Добрынину нужно денег в месяц

Ведущий не стал скрывать, что много тратит. Он отметил, что на жизнь ему нужно до 10 тысяч долларов. Эти деньги Добрынин тратит не только на себя. По словам блогера, он платит за детский сад для своего сына Льва, которого родила его бывшая жена Даша Квиткова.

"Наверное, от 3 до 10 тысяч долларов. Нужно платить за садик сына, нужно покупать еду, оплачивать аренду квартиры, нужно за коммунальные услуги платить, помогать родителям", - отметил Добрынин.

Никита Добрынин и его сын Лев (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Как "холостяк" делит опеку над сыном с Квитковой

Также Добрынин рассказал, что у него и его бывшей жены есть определенная договоренность. Блогер и его экс-избранница поровну проводят время с сыном. Неделю ребенок живет с отцом, а затем неделю - с матерью.

Добрынин и Квиткова развелись в начале 2023 года (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Кроме того, Добрыне и Квиткова решили поровну делить расходы на сына. По словам блогера, он тратит на ребенка столько же, сколько и его бывшая жена.