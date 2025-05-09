Илона Гвоздева разводится с мужем после 10 лет брака

Дело о разводе под номером №295/1593/25 должны рассмотреть 4 июля в Киево-Святошинском районном суде.

Инициатором стала Илона Гвоздева - она подала иск в суд 19 марта. Пока что танцовщица публично не комментировала свое решение завершить брак с Иваном Хомячуком. Илона Гвоздева разводится с мужем (скриншот)

Согласно данным из реестра судебных решений, 24 марта суд постановил открыть производство о расторжении брака и назначил рассмотрение в упрощенном формате - с обязательным присутствием обеих сторон. Илона Гвоздева разводится с мужем (скриншот)

Интересно, что это уже не первая попытка Гвоздевой официально завершить отношения: в августе 2017 года она уже обращалась в суд с аналогичным заявлением, но впоследствии - в ноябре того же года - передумала и попросила оставить дело без рассмотрения. Илона Гвоздева разводится с мужем (скриншот)

Отношения Илоны Гвоздевой и Ивана Хомячука

Звездные супруги были вместе более 15 лет, из которых 10 - официально в браке. За это время Илона и ее муж Иван успели стать родителями двоих детей - дочери Валерии и сына Доминика. Илона Гвоздева с мужем и детьми (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

После восьми лет совместной жизни пара решила сделать еще один важный шаг - обвенчаться. Это произошло 9 сентября 2022 года в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

Впрочем, уже в начале 2023 года фанаты начали подозревать, что не все так гладко. Поводом для слухов стал эмоциональный пост Илоны, где она загадочно написала: "Возможно, того счастья и не было", а также призналась, что устала быть сильной. Илона Гвозьова с мужем (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Тогда хореограф поспешила успокоить поклонников, заверив, что в их паре все хорошо. Но в последнее время внимательные подписчики заметили: муж исчез со страницы Гвоздевой, и на совместных фото он больше не появляется.