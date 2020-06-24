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IKEA відреагувала на скандал через незаконну вирубку лісів в Україні

STYLERЖиття    24.06.2020 - 23:40
IKEA відреагувала на скандал через незаконну вирубку лісів в Україні
IKEA потрапила у скандал через незаконну вирубку лісів в Україні (фото: slovoidilo.ua)

В IKEA відповіли на звинувачення у використанні незаконної деревини з українських Карпат

Компанія IKEA відреагувала на скандал, пов'язаний з купівлею нелегально вирубаної деревини в Карпатах в Україні. Найбільший рітейлер меблів категорично спростовує використання у своїй продукції матеріалів з незаконної вирубки.

Про це йдеться у відповіді нідерландської виробничо-торгової групи в Швеції IKEA у відповідь на запит агентства Rueters.

Також у компанії заявили про намір переглянути свій ланцюжок поставок деревини в Україні після повідомлення британської неурядової організації Earthsight про незаконні рубки в Карпатах, де проживають рисі та бурі ведмеді, які перебувають під загрозою зникнення.

Раніше IKEA звинуватили в тому, що її постачальники незаконно добували деревину, використовувану в деяких з найпопулярніших стільцях шведської компанії.

"Ми визнаємо, що незаконні рубки залишаються широко поширеною глобальною проблемою, і активно працюємо над реалізацією заходів щодо перевірки відповідності наших постачальників законності", - заявив представник компанії та додав, що було розпочато незалежний аудит практики в Україні.

Також в IKEA зауважили, що деревина з України становить менше ніж 1% від того, що вона поставляє в світі. У 2019 році компанія використовувала близько 21 мільйона кубометрів круглого лісу, що становить майже 1% світового обсягу виробництва пиломатеріалів.

Ситуацію також прокоментувала директорка ТОВ "ВГСМ", яке виробляє продукцію для IKEA у Великому Бичкові на Закарпатті. Український виробник меблів також заперечує використання компанією продукції з дерева, незаконно вирубаного в українських Карпатах. Про це передає "Укрінформ".

"В дослідженні Earthsight, яке наразі цитують ЗМІ, йдеться про сумнівне походження української деревини для гіганта деревообробки ІКЕА. Якість цього дослідження настільки низька, що дослідники навіть не розібралися в базових питаннях. Основна претензія у них - про походження деревини для екостільця «Тер'є», який ми в ТОВ «ВГСМ» навіть не виробляємо. Крім того, у звіті перевищені обсяги деревини - вони говорять про 90 тисяч кубометрів деревини, ми ж за рік переробляємо максимум 40 тисяч, і то не вся ця деревина походить з Великобичківського держлісгоспу. Це - дуже суттєво", - зазначила Ірина Мацепура.

Вона також наголосила, що всі претензії європейських дослідників ґрунтуються на невідповідності європейського та українського законодавства щодо ведення лісогосподарської діяльності.

Зокрема, в розумінні європейського законодавства незаконні рубки - це рубки з помилками (як, наприклад, зрубані дерева в сезон тиші, про що йдеться в дослідженні). В розумінні українського закону нелегальна вирубка - це рубка без лісорубного квитка. За рубку в сезон тиші в Україні передбачено адміністративне стягнення - 800 гривень, заявила Мацепура.

Вона вважає, що в дослідженні британців є багато іншої неточної та недостовірної інформації, й вона базується в цілому на неперевірених чутках, які ходять по ринку.

Раніше ми писали про те, що IKEA потрапила в гучний скандал через незаконно вирубані ліси у Карпатах.

Також повідомлялося, що ефект від вирубки лісу на повені в Україні показали в простому відео.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України скандалвырубка лесаIKEA
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