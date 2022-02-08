Іграшки масово укладають дітей від 1 до 15 років на лікарняні ліжка: які найнебезпечніші

В Україні щорічно відбувається дуже багато випадків, коли діти опиняються на операційному столі після гри з небезпечними іграшками. При цьому батьки або родичі самі купують їм іграшки, зовсім не здогадуючись яку небезпеку вони несуть.

Чому деякі іграшки небезпечні, і як вони виглядають - читайте в матеріалі Styler нижче.

Найнебезпечніші іграшки

За даними Системи оперативного взаємного оповіщення про продукцію, в Україні заборонені вісім дитячих іграшок, оскільки вони становлять серйозну загрозу для життя маленьких дітей.

Іграшка-конструктор Neo Cube 4 мм

Фото: Neo Cube 4 (uvaga.gov.ua)

Якщо дитина проковтне кульку (кульки), то існує загроза перекриття дихальних шляхів, що може викликати удушення і асфіксію.

Іграшка магнітний конструктор-головоломка "неокуб" кольоровий на 216 кульок

Фото: "Неокуб" кольоровий, 216 кульок (uvaga.gov.ua)

Проковтування магнітних кульок також може викликати часткове перекриття дихальних шляхів. Крім того, вони можуть викликати виразку в кишковій порожнині.

Іграшка "Антистрес"

Фото: Іграшка "Антистрес" (uvaga.gov.ua)

У разі проковтування однієї або декількох кульок виникає ймовірність удушення, а також утворення виразок в кишковій порожнині.

Іграшка, меч 258-37

Фото: Іграшка, меч 258-37 (uvaga.gov.ua)

Після гри з цією іграшкою у дитини можливий головний біль, запаморочення, порушення сну, зору, тривога, підвищена схильність до інфекційних хвороб, судоми.

Хронічне отруєння проявляється у вигляді анемії, що є наслідком блокування ензимних систем, що ведуть до синтезу гемоглобіну.

Дитяча іграшка набір з пістолетом

Фото: Дитяча іграшка набір з пістолетом (uvaga.gov.ua)

У разі ковтання дитиною снаряда виникає можливість блокування дихальних шляхів в задній і верхній частині горла. Також присоска від снаряда може потрапити в очі і на нести травму.

Іграшка Стрибаючий м'яч, що світиться з шипами

Фото: Іграшка Стрибаючий м'яч, що світиться з шипами (uvaga.gov.ua)

При грі з іграшкою у дитини може бути головний біль, запаморочення, порушення сну, зору, тривога, стрес, судоми і т. д.

Іграшка-фотоапарат

Фото: Іграшка-фотоапарат (uvaga.gov.ua)

З використанням іграшки існує небезпека, а саме: складові частини (дрібні батарейки) незахищені і легкодоступні, дитина може проковтнути.

При цьому маленькі деталі можуть викликати удушення або алергічну реакцію.

Іграшка-оптичний прилад ТМ Lida

Фото: Іграшка-оптичний прилад ТМ Lida (uvaga.gov.ua)

Складові частини іграшки небезпечні, оскільки дитина може їх проковтнути. Скло і пластмаса з іграшки також може викликати удушення.

Інші небезпечні іграшки

Слайм або лизун

Фото: Слайм (колаж РБК-Україна)

Дуже популярна іграшка серед дітей і продається вона скрізь. Лизун складається з молекул речовини-полімеру, наприклад, клею, які утворюють нитки на зразок спагетті.

У іграшку також додають тетраборат натрію (буру). Вона забезпечує лизуну пружність і в той же час м'якість.

При цьому тетраборат натрію може вплинути на нервову систему, нирки, шлунково-кишкового тракту при ковтанні або викликати подразнення на шкірі. Крім того, до складу лизуна входять крохмаль, желатин і целюлоза. А це живильне середовище для бактерій і цвілевих грибів.

Нагадаємо, що дана іграшка не призначена для дітей до трьох років, оскільки вони все хочуть спробувати на смак.

Дитячі конструктори, пазли та інші іграшки з дрібними деталями

При виборі іграшок будьте дуже уважні, адже маленькі діти, як ви вже знаєте, намагаються все тягнути в рот. Тому, читайте на упаковках рекомендації за віком і купуйте сертифіковані іграшки, які не будуть нести загрозу здоров'ю дитини.

Грали іграшками, а потім опинилися на операційному столі

Тільки з початку року в Україні відомо про низку випадків, коли маленькі діти проковтували деталі іграшок-конструкторів.

Наприклад, в Дніпрі магніти з іграшки типу "Неокуб" продірявили 2-річному хлопчикові кишечник. Дитина провела 5 днів в реанімації, але на цьому її страждання не закінчилися, оскільки тепер чекає ще довгий період реабілітації відновлення функціоналу кишечника.

У Львівській області 2-річна дівчинка погостювала у бабусі, погралася з іграшками старших онуків і через 10 днів потрапила на операційний стіл з магнітами від конструктора-неокуба в животі.

У Харкові однорічна дівчинка потрапила до лікарні, проковтнувши іграшку. В результаті лікарі успішно провели складну операцію і витягли сторонні предмети з кишечника.

І таких випадків дуже багато, тому будьте особливо уважні до вибору дитячих іграшок.